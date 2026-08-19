Svalapallur gaf sig undan níu lögreglumönnum – Sjáðu ótrúlegt myndband

Níu bandarískir lögreglumenn féllu niður af annarri hæð þegar svalapallur gaf sig í Huntsville í Missouri á dögunum. Atvikið náðist á búkmyndavél eins lögreglumannanna og hafa myndskeiðin nú verið birt.
NBC News greinir frá því að atvikið hafi átt sér stað 21. júlí þegar hópur bandarískra alríkislögreglumanna og lögreglumanna frá Randolph-sýslu hugðist handtaka Jacob Alexander Munoz, 26 ára mann sem hefur verið dæmdur fyrir kynferðisbrot.
Á myndskeiðinu sést hópurinn standa á svalapalli á annarri hæð íbúðarhúss í bænum. Skyndilega gefur burðarvirkið sig og pallurinn hrynur undan lögreglumönnunum, sem falla allir til jarðar.
Fimm úr hópnum þurftu aðhlynningu á sjúkrahúsi og hlutu meðal annars beinbrot, vöðvameiðsli og heilahristing. Enginn þeirra hlaut þó lífshættulega áverka. Þá er þess sérstaklega getið að ekkert skot hljóp úr vopnum lögreglumannanna þegar þeir féllu.
Aðgerðin var hluti af svokallaðri „Operation Adam's Watch“, sem beinist að einstaklingum sem hafa verið dæmdir fyrir kynferðisbrot en vanrækt að skrá heimilisfang sitt hjá yfirvöldum.
Munoz var ekki heima þegar lögreglumennirnir komu að íbúðinni. Hann gaf sig síðar fram við yfirvöld.