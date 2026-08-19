Skrifaði grein um morðóða unglinga - Er nú látin af völdum unglingsdóttur sinnar

Hin 55 ára gamla Tamela D. Dutcher var skotin til bana á heimili sínu í Ohio þann 14. ágúst sl. Tamela var læknir sem hafði fyrir tveimur árum var meðhöfundur í ritrýndri grein sem fjallaði um morðóða unglinga. Örlögin geta verið kaldhæðin því nú er talið að unglingsdóttir Tamelu, hin 18 ára gamla Bryanna, hafi skipulagt morð móður sinnar.
Bryanna er ákærð í málinu ásamt kærasta sínum, Christian Evans, og herbergisfélaga hans, Dajameous Payne. Rannsókn málsins hefur leitt í ljós að nokkrum klukkustundum fyrir morðið hafi mæðgurnar rifist en Bryanna hafði verið treg við að sinna þeim heimilisverkum sem henni bar að sinna. Bryanna hafði í kjölfarið samband við kærasta sinn til að kvarta undan móður sinni. Mun Christian þá hafa sagt við kærustu sína: „Ef ég væri í þínum sporum hefði ég drepið hana.“
Hvorki Tamela né eiginmaður hennar voru meðvituð um að Bryanna ætti í ástarsambandi við Christian. Lýsti Bryanna því við lögreglu að hún hefði haldið sambandinu leyndu þar sem Christian væri brúnn á hörund og foreldrar hennar haldnir kynþáttafordómum. Taldi hún öruggt að henni yrði hent út ef foreldrar hennar fengju veður af kærastanum.
Skilaboð milli Bryönnu og Christans sýna að þau höfðu skipulagt morðið.
Í áðurnefndri grein sem Tamela ritaði árið 2002 og birtist í læknatímaritinu Journal of Adolescent Medicine and Health, kom fram að hvað morðingja á unglingsaldri varðar þá séu stúlkur líklegastar til að myrða sína eigin fjölskyldumeðlimi.