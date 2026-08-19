Óvæntur leki virðist varpa ljósi á byltingarkennda nýjung hjá Apple

Apple virðist fyrir mistök hafa ljóstrað upp um nýja gerð AirPods-heyrnartóla sem eru búin myndavélum. Myndband sem fannst falið í nýrri útgáfu af stýrikerfi Apple virðist sýna heyrnartólin í notkun.
Tæknivefurinn MacRumors fann 13 sekúndna myndbandið í prufuútgáfu af macOS Tahoe 26.7. Þar sést maður með AirPods í eyrunum halda bók fyrir framan sig og nota Visual Intelligence, gervigreindartækni Apple sem getur greint það sem myndavél sér og veitt upplýsingar um það.
Hugmyndin virðist vera sú að litlar myndavélar í AirPods geti séð það sem er fyrir framan notandann. Hann gæti þá til dæmis spurt um hlut, dýr eða stað sem hann horfir á og fengið svar án þess að þurfa að taka upp símann.
MacRumors fann fleiri vísbendingar um tæknina í forritskóða Apple. Þar er meðal annars vísað til myndstreymis frá vinstra heyrnartólinu og þess að myndavélin þurfi að vera óhulin til að virka rétt. Notandi gæti því fengið viðvörun ef til dæmis hár skyggir á hana.
Ekki er ljóst hvenær slík AirPods-heyrnartól koma á markað eða hvað þau munu kosta. MacRumors telur þó að þau gætu komið út strax í september.
Lekinn hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum, þar sem sumir hafa þegar velt fyrir sér hvaða áhrif myndavélar í heyrnartólum gætu haft á persónuvernd. Hvað sem öllum vangaveltum líður hefur Apple ekki staðfest að heyrnartólin séu á leiðinni.
Frekari svör gætu þó fengist strax í næsta mánuði, en Apple er væntanlegt með sína árlegu haustkynningu í fyrri hluta september. Orðrómur er uppi um að nýju AirPods-heyrnartólin gætu þar verið kynnt til leiks.
Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.
This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu
— Aaron (@aaronp613) August 18, 2026