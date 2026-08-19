Leitað að 58 ára eiginkonu lögreglumanns eftir að eiginmaður hennar fannst látinn

Mikil leit stendur yfir að 58 ára konu í Worcester í Massachusetts eftir að eiginmaður hennar, Kurt Solomon, 57 ára gamall lögreglumaður, fannst látinn á heimili þeirra snemma á þriðjudagsmorgun. Konan, Karen Solomon, er talin vopnuð og hættuleg og lögregla hefur hvatt almenning til að hafa samband ef einhver verður hennar var.
Lögregla var kölluð að heimili hjónanna skömmu fyrir hálfsex um morguninn vegna tilkynningar um bráðatilvik. Þar fannst Kurt Solomon látinn, en yfirvöld hafa ekki upplýst opinberlega um dánarorsök hans eða hvernig hann lést.
Í kjölfarið hófst umfangsmikil leit að Karen Solomon, sem sást síðast á gangi í hverfinu, klædd náttfötum, stuttbuxum og ermalausum bol. Tilkynnt hefur verið um að hennar sé leitað í tengslum við lát eiginmannsins og saksóknarinn hefur einnig nefnt hana sem grunaða í málinu. Engar formlegar ákærur hafa þó verið bornar fram og lögregla hefur ekki sagt opinberlega að hún sé grunuð um að hafa banað eiginmanni sínum.
Hjónin bjuggu í Worcester en íbúum í fjögurra kílómetra radíuss frá heimilinu hafa verið send neyðarboð og mikill viðbúnaður virkjaður. Í leitinni tóku meðal annars þátt lögreglan á svæðinu, alríkislögregla og landamærayfirvöld, auk þess sem þyrla var notuð við leitina. Síðar um daginn færðust lögreglumenn einnig að öðrum vettvangi þar sem sjúkrabíll sást koma á staðinn.
Var að fara á eftirlaun
Kurt Solomon hafði starfað hjá lögreglunni í Worcester í 31 ár og er sagður hafa nálgast starfsflok. Hann átti tvo uppkomna syni. Samstarfsmenn hans hafa lýst honum sem vinsælum og virtum lögreglumanni og sagði formaður lögreglusamtaka að með dauða hans hefði deildin misst fjölskyldumeðlim.
Málið vekur einnig athygli vegna bakgrunns Karenar Solomon. Hún stofnaði samtökin First H.E.L.P., sem beita sér fyrir stuðningi við lögreglumenn og annað viðbragðsstarfsfólk og fjölskyldur þeirra. Hún hafði einnig unnið að hugmyndum um hjálparforrit fyrir lögreglumenn í vanda og gefið út bók um góðverk lögreglufólks.
Rannsókn málsins stendur enn yfir og lögregla reynir nú að hafa uppi á Karen Solomon og fá skýrari mynd af því hvað gerðist á heimili hjónanna nóttina áður en Kurt fannst látinn.
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