Leigubílstjóri á Tenerife dæmdur í sex ára fangelsi fyrir nauðgun

36 ára leigubílstjóri frá Adeje á Tenerife hefur verið dæmdur í sex ára fangelsi fyrir að nauðga 22 ára þýskri konu sem var í fríi á eyjunni ásamt foreldrum sínum. Héraðsdómstóllinn í Santa Cruz, höfuðborga Tenerife, dæmdi manninn jafnframt til að greiða konunni 20 þúsund evrur í skaðabætur, eða sem nemur rúmum þremur milljónum króna.
Brotið var framið í september árið 2022. Saksóknarar höfðu farið fram á tíu ára fangelsisdóm og 25 þúsund evrur í skaðabætur, en verjandi mannsins krafðist sýknu.
Samkvæmt gögnum málsins hafði unga konan verið að skemmta sér á skemmtistaðasvæðinu Veronicas á Amerísku ströndinni. Um þrjúleytið um nóttina yfirgaf hún skemmtistað og tók leigubíl með það fyrir augum að halda aftur til dvalarstaðar foreldra sinna.
Leigubílstjórinn ók henni hins vegar ekki þangað. Þess í stað fór hann með hana á afvikinn stað þar sem hann beitti hana kynferðisofbeldi.
Við réttarhöldin benti verjandinn á að ákveðið ósamræmi væri í tveimur frásögnunum konunnar af atburðarásinni. Dómurinn taldi það þó ekki nægilegt til að draga úr trúverðugleika hennar. Konan sagði sjálf að hún hefði misst tímaskyn meðan á árásinni stóð og að henni hefði reynst erfiðara að muna ákveðin atriði eftir því sem frá leið.
Alvarlegar afleiðingar á líf hennar
Konan og foreldrar hennar lýstu því fyrir dómi hversu alvarleg áhrif árásin hefði haft á líf hennar. Hún hefði ekki verið söm eftir atvikið, misst bæði heimili sitt og starf í Þýskalandi og þurft á geðrænni meðferð að halda. Einnig hefði hún glímt við sjálfsvígshugsanir og átt erfitt með að yfirgefa heimili sitt.
Maðurinn neitaði sök. Þegar hann var spurður út í sæðisleifar hans sem fundust á fatnaði og líkama konunnar sagðist hann ekki vita hvernig þær hefðu komist þangað og velti meðal annars fyrir sér hvort það gæti hafa gerst eftir að hún snerti ýmsa hluta leigubílsins.
Auk sex ára fangelsis má maðurinn ekki nálgast konuna eða hafa samband við hana í tíu ár. Að afplánun lokinni verður hann einnig undir sérstöku eftirliti í fimm ár.