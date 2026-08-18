Tvöfalt líf eiginmannsins afhjúpað eftir dularfullan dauða eiginkonunnar

Bandarískur fjölskyldufaðir í Colorado hefur verið handtekinn grunaður um að hafa myrt eiginkonu sína, hina 37 ára Lindsey Barnett, sem starfaði sem myndmenntakennari.
Maðurinn hélt því upphaflega fram að hann hefði fundið Lindsey látna í sturtu á heimili þeirra, en ýmislegt á vettvangi vakti fljótt grunsemdir lögreglu.
Málið tók síðan óvænta stefnu þegar kona hafði samband við lögreglu og sagðist vera kærasta mannsins. Hún hafði verið í sambandi við hann í þrjá mánuði, teldi að hann væri að skilja við Lindsey, hún byggi annars staðar og væri alvarlega veik.
Grunsemdir vöknuðu hjá lögreglu
Patrick Theodore „Ted“ Barnett, 40 ára, hringdi sjálfur í lögreglu skömmu eftir klukkan sex að morgni fimmtudagsins í síðustu viku og sagðist hafa fundið eiginkonu sína meðvitundarlausa í sturtunni og að hún virtist ekki anda. Bætti hann við að hún virtist hafa skorið sig á háls.
Þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang fundu þeir Lindsey látna í sturtunni með stóran skurð á hálsi og hníf skammt frá.
Ýmislegt vakti þó grunsemdir lögreglu á vettvangi; stór blóðpollur var á rúminu og blóðslóð lá þaðan inn á baðherbergið, þar sem mun minna blóð var að finna.
Barnett sagði lögreglu að hjónin hefðu átt í erfiðleikum undanfarna mánuði og sofið í sitt hvoru herberginu. Hann hélt því einnig fram að Lindsey hefði glímt við fæðingarþunglyndi frá því að dóttir þeirra fæddist í febrúar síðastliðnum.
Í frétt People kemur fram að móðir Lindsey hafi aftur á móti sagt að dóttir hennar glímdi ekki við andleg veikindi eða sjálfsvígshugsanir. Hún lýsti hjónabandinu sem erfiðu og sagði Barnett hafa verið stjórnsaman og beitt Lindsey andlegu ofbeldi.
Leynilegt samband kom upp
Rannsóknin tók nýja stefnu þegar kona hringdi í lögreglu og sagðist vera kærasta Barnetts. Hún sagðist hafa kynnst honum á netinu þremur mánuðum áður.
Barnett hafði sagt henni að Lindsey væri alvarlega veik á geði, hefði dvalið á geðdeild, reynt að svipta sig lífi og byggi ekki lengur á heimili fjölskyldunnar. Hann hefði jafnframt sagt að þau væru að skilja. Þetta stangaðist á við fyrri frásögn Barnetts um að þau hjónin hefðu verið einbeitt á hvort annað og verið að vinna í sínum málum.
Fleira vakti grunsemdir rannsakenda. Barnett var með sár og rispur á líkamanum sem lögregla taldi geta samræmst áverkum eftir átök. Hann gaf misvísandi skýringar á því hvernig þeir hefðu komið til.
Þornað blóð fannst einnig á hálsi hans og fyrir aftan eyrað, sem hann gat ekki útskýrt. Þá voru hendur hans hreinar þrátt fyrir að hann hefði upphaflega sagst hafa hreyft lík Lindsey þegar hann reyndi að bjarga henni.
Á Lindsey fundust jafnframt óútskýrðir marblettir á nokkrum stöðum. Föt hennar voru ekki gegnsósa af blóði og lítið blóð var á stærstum hluta líkama hennar.
Lögregla bar þá kenningu undir Barnett að Lindsey hefði látist í rúminu og ekki farið sjálf inn í sturtuna. Hann hélt fast við þann framburð að hafa fundið hana þar og hann hefði hvergi komið nálægt dauða hennar.
Þrátt fyrir það var Barnett handtekinn, grunaður um morð af fyrstu gráðu og er hann nú í haldi án möguleika á lausn gegn tryggingu.