Trump heiðraði 16 ára pilt eftir ótrúlega björgun – Sjáðu myndbandið

Sextán ára strandvörður, sem bjargaði tíu ára dreng úr lífsháska undan ströndum Kaliforníu í síðasta mánuði, var heiðraður í Hvíta húsinu á mánudag. Myndband af hinni dramatísku björgun vakti mikla athygli um allan heim fyrr í sumar.
Donald Trump Bandaríkjaforseti tók á móti strandverðinum Ryder Williams og hinum tíu ára Nathaniel Rai á forsetaskrifstofunni ásamt fjölskyldum þeirra og strandverðinum Aaron Bohnen, sem aðstoðaði við björgunina.
„Það sem þið gerðuð var ótrúlegt og allir sáu það,“ sagði Trump. „Þegar ég sá þetta fyrst sagði ég: „Spólið til baka, ég vil sjá þetta aftur.‘“
Atvikið átti sér stað við Seabright-ströndina í Santa Cruz í júlí. Nathaniel missti fótfestuna í sjónum og aðstæður voru svo erfiðar að Williams tókst ekki að koma björgunarhring utan um hann. Drengurinn missti meðvitund og Williams hélt fast utan um hann á meðan stórar öldur skullu ítrekað á þeim.
Á myndbandinu sést meðal annars þegar þeir hverfa báðir undir yfirborðið í nokkrar sekúndur áður en Williams kemur aftur upp með Nathaniel og heldur áfram að draga hann í átt að landi. Bohnen kom þeim síðan til aðstoðar.
Trump kallaði Williams „sanna hetju“ en unglingurinn sagði þjálfun sína hafa nýst honum vel þegar hættan steðjaði að.
„Ég var í raun bara að hugsa um hvernig ég gæti komið drengnum upp úr sjónum eins hratt og mögulegt væri,“ sagði Williams.
Hann sagðist stefna á að mennta sig sem sjúkraflutningamann og verða síðar slökkviliðsmaður. Trump sagði þá að hann myndi eflaust fá góð meðmæli til að komast inn í námið.
„Hann er sannkölluð hetja,“ sagði Trump. „Ég veit ekki hvort ég hefði gert þetta. Líklega ekki. Þú ert heppinn að ég var ekki á vakt þennan dag.“
Trump hafði áður deilt myndbandinu af björguninni á Truth Social og sagt að Williams ætti skilið að verða heiðraður fyrir afrek sitt.