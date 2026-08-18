Svona hefur Úkraínumönnum tekist að stöðva sókn Rússa í sumar

Úkraínumönnum hefur tekist að miklu leyti að stöðva sókn Rússa nú í sumar. Rússar hafa sagt að þeir hafi náð nítján bæjum á sitt vald í sumar en gervihnattamyndir hafa ekki getað sannreynt þær fullyrðingar. Í raun er stríðið fast í skorðum, Úkraínumönnum er ekki að takast að ýta innrásarhernum úr landinu og Rússar, þrátt fyrir víðtækt hernám í austurhluta landsins, tekst ekki að koma hernum á hreyfingu. Stóru vendingarnar eiga sér nú stað með loftárásum eða langdrægum drónaárásum, utan stóran hóp hermanna frá Norður-Kóreu sem berjast við hlið Rússa. Talið er að allt að fimmtán þúsund hermenn frá Norður-Kóreu séu að aðstoða rússneska herinn og telja leyniþjónustur að þeim muni fjölga um 50 þúsund á næstunni. Þá hafa Úkraínumenn einnig orðið varir við eldflaugar sem framleiddar séu í Norður-Kóreu.
Ítarlega er fjallað um nýjustu tækni úkraínska hersins í New York Times. Frá árinu 2022 fram til þessa árs hefur verið erfitt fyrir Úkraínumenn að fá nýjar gervihnattamyndir af landinu, í fyrra stöðvaði meira að segja Donald Trump Bandaríkjaforseti tímabundið deilingar á gervihnattamyndum með Úkraínu. Þá hafa gervihnattamyndirnar verið nokkurra daga gamlar og aðeins aðgengilegar æðstu toppunum.
Nú á þessu ári hefur orðið gjörbreyting þar á. Geimkönnunarfyrirtækið Ventor hefur skotið upp sex nýjum gervihnöttum og er nú með tíu gervihnetti sem ná að uppfæra loftmyndir allt að fimmtán sinnum á dag. Hermenn nálægt vígvellinum hafa einnig aðgang og geta séð breytingar á landslagi sem gefa til kynna möguleg skotmörk.
Tilkoma dróna, eða flygilda, hefur gjörbreytt hernaði. Stórar hersveitir og skriðdrekar eru nú einungis skotmörk. „Við höfum ekki séð skriðdreka í marga mánuði. Þessir sem þeir hafa eru allir faldir,“ segir Kolesnyk majór í samtali við NYT en hann er staddur í skógi fyrir utan Zaporizhzhia í suðaustur-Úkraínu. Sjálfur vill hann frekar vera úti í skógi en einhversstaðar þar sem drónar Rússa geta séð hann.
Hermaðurinn Teplo sýndi blaðamanninum hvernig farið var að því að finna skotmark en á yfirborðinu leit það út fyrir að vera venjulegur skógur. Þegar flett er í gegnum gervihnattamyndirnar nokkrar vikur aftur í tímann sjást litlar breytingar. Þegar sprengjan sprakk kom í ljós brennandi farartæki. „Það er svona sem við viljum nota þetta,“ segir Teplo. „Þetta er í raun skelfilegt, það er ekkert sem getur hjálpað þeim.“