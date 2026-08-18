Grunuð um að hafa myrt mann sem var saknað – Sérkennileg morðástæða

38 ára kona í Walton-sýslu í Florida, Isabelle Johnson, hefur verið handtekin eftir nær tveggja mánaða flótta vegna gruns um að hafa myrt 43 ára mann, Jason Coulthart, og komið líki hans fyrir í grunnri gröf.
Lýst hafði verið eftir Coulthart í maí en lík hans fannst í júní eftir að fangi í Okaloosa-sýslu gaf lögreglu upplýsingar um mögulegan fundarstað. Við leit fundu rannsakendur líkið í steyptu byrgi eða gröf, en bíl var lagt yfir staðinn. Coulthart var með plastband um hálsinn.
„Pirrandi“
Vitni sagði lögreglu að Johnson hefði drepið hann vegna þess að hann hafi þótt hann vera „pirrandi og leiðinlegur“.
Johnson tókst að komast undan í um 45 daga. Hún var loks handtekin 13. ágúst í Cottondale í Florida eftir að sérfræðingar lögreglu og bandarísku alríkislögreglunnar náðu að rekja ferðir hennar. Talið er að gögn um samskipti hennar við aðra manneskju hafi hjálpað rannsakendum að finna hana.
Skipti ört um nöfn og auðkenni
Á meðan hún var á flótta er Johnson sögð hafa notað allt að sex mismunandi nöfn og persónuauðkenni. Lögreglan segir hana jafnframt hafa skipt oft um dvalarstað og sannfært fólk um að hjálpa sér með því að segja sögur sem vöktu samúð, meðal annars um meint heimilisofbeldi og persónulega erfiðleika.
Fimm manns hafa verið handteknir í tengslum við rannsóknina og lögregla býst við að fleiri ákærur verði gefnar út. Johnson er nú í haldi en rannsókn málsins stendur enn yfir.
Coulthart starfaði sem rafvirki og var samkvæmt minningargrein þekktur fyrir hjálpsemi, húmor og örlæti. Hann hafði meðal annars gaman af veiðum, siglingum og körfubolta og naut þess að verja tíma með syni sínum.
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