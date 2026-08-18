Brúðkaupsferð nýgiftra hjóna endaði með skelfingu

Bresk nýgift hjón létust ásamt flugmanni þegar þyrla hrapaði á grísku eyjunni Sifnos í gær. Hjónin hugðust verja brúðkaupsferðinni sinni á eyjunni.
Alexander Cromie og Marie Ebert, sem talin eru hafa verið rétt rúmlega þrítug, höfðu leigt einkaþyrlu til að flytja sig frá Markopoulo, nærri Aþenu, til Sifnos. Flugmaður þyrlunnar, Giorgos Raikos, 55 ára, lést einnig í slysinu.
Samkvæmt umfjöllun Daily Mail hafði flugmaðurinn tilkynnt að hann væri að undirbúa lendingu skömmu áður en allt fjarskiptasamband rofnaði. Þyrlan hrapaði síðan þegar hún nálgaðist þyrlupall á eyjunni um klukkan 18 að staðartíma.
Myndefni úr öryggismyndavélum sýnir þyrluna, sem var af gerðinni Bell 206, snúast í loftinu og missa hæð áður en hún skellur til jarðar. Eldur blossaði samstundis upp í flakinu.
Viðbragðsaðilar komu fljótt á vettvang en ekki tókst að bjarga neinum um borð.
Íbúar í nágrenninu segjast hafa heyrt hátt og óvenjulegt hljóð frá þyrlunni rétt fyrir slysið. Grísk yfirvöld hafa hafið rannsókn á orsökum þess og hefur möguleg bilun verið nefnd í grískum fjölmiðlum.
Raikos var fyrrverandi liðsforingi í gríska flughernum og sagður mjög reyndur flugmaður. Hann hafði meðal annars flogið herþyrlum á ferli sínum.
Cromie starfaði hjá fjárfestingarrisanum Blackstone í Lundúnum en Ebert var ráðgjafi hjá Bain & Company. Blackstone sendi frá sér yfirlýsingu vegna slyssins og sagði samstarfsfólk í áfalli.
„Alex var afar vel liðinn af öllum sem þekktu hann og störfuðu með honum hjá Blackstone. Hugur okkar er hjá ástvinum hans,“ sagði meðal annars í yfirlýsingunni.
Sifnos er vinsæl ferðamannaeyja í Kýklad-eyjaklasanum.