Magnus segir þetta ástæðuna fyrir skyndilegum áhuga ungmenna á skák

Norski skákkóngurinn Magnus Carlsen kom sá og sigraði skákhluta heimsmeistaramótsins í rafíþróttum, Esports World Cup, í París um helgina. Þar náði þýska stórblaðið Bild af honum tali og spurði hann út í stóraukinn áhuga ungs fólks á skákíþróttinni. Stingur það í stúf miðað við að áhugi fólks í yngri kantinum er talinn vera meira í ætt við hröð dópamíngefandi myndbönd á TikTok og Instagram en ekki rólegrar íþróttar sem byggir á djúpri hugsun.
Carlsen var nokkuð kvefaður þegar Bild náði af honum tali en hann viðurkenndi fúslega að þegar hann var að byrja í skák hafi það verið talið frekar afmarkað og jafnvel sérstakt áhugamál. Hann telur þetta ástæðuna fyrir viðhorfsbreytingunni:
„Ég held að þættirnir The Queen‘s Gambit hafi spilað stórt hlutverk,“ segir hann. Þættirnir komu út árið 2020 á Netflix og vöktu mikla athygli.
„Eftir það komu fram allir þessir skákáhrifavaldar. Þá var skák allt í einu orðið mjög sýnilegt mörgu fólki.“
Skák er nú mest spiluð á netinu og telst því líka sem tölvuleikur gjaldgengur á rafíþróttamóti. „Margir bestu skákmennirnir skiptu yfir í að spila á netinu á tíunda áratugnum. Þetta er íþrótt sem passar fullkomlega á netið.“
Þá var hann spurður út í þá algengu mýtu að skákmenn hugsi marga leiki fram í tímann. „Við vinnum mikið með innsæið en stundum með útreikningum. Þetta er miklu meira tæknilegt og minna um djúpa íhugun eins og margir halda,“ segir hann.
„Það er ekki alltaf þannig að skákmaðurinn sem hugsar mest vinnur. Oft er það tilfinningin fyrir réttri hreyfingu sem ræður úrslitum. Og þess vegna er þessi ævaforna íþrótt mun nútímalegri en margir halda.“