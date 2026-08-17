„Hræðileg“ kvikmynd slær óvænt í gegn – Áhorfendur flykkjast í bíó

Kínversk teiknimynd sem vakti litla sem enga athygli við frumsýningu hefur orðið að óvæntum aðsóknarsmelli eftir að netverjar tóku að keppast við að hæða léleg gæði hennar og ruglingslegan söguþráð.
Teiknimyndin Niu Lai var gerð fyrir lítið fé og er söguþráðurinn bæði sérkennilegur og draumkenndur, með kú í aðalhlutverki.
Fyrstu tíu dagana eftir frumsýningu gekk henni afleitlega í miðasölu og námu tekjurnar aðeins 7.705 júönum, eða um 140 þúsund íslenskum krónum.
Síðan gerðist dálítið óvænt.
Myndin fór á flug á kínverskum samfélagsmiðlum þar sem notendur gerðu óspart grín að frumstæðri grafíkinni og torskiljanlegum söguþræðinum. Athyglin hefur skilað sér rækilega í miðasöluna og hafa tekjurnar nú farið yfir 11,4 milljónir júana. Niu Lai hefur þannig tekist að halda í við stórar Hollywood-myndir á borð við The Odyssey og Spider-Man: Brand New Day.
„Þú gætir séð eftir því í 80 mínútur að hafa horft á hana, en ef þú horfir ekki á hana muntu sjá eftir því alla ævi,“ sagði til dæmis í einni færslu um myndina á samfélagsmiðlum.
Breska ríkisútvarpið, BBC, segir að sumir netverjar hafi kallað Niu Lai kærkomið mótefni við flóði gervigreindarefnis á samfélagsmiðlum.
Myndbrotum hefur verið deilt þar sem framleiðendunum er hrósað og gæði myndarinnar sögð sönnun þess að gervigreind ekki hafi komið nálægt gerð myndarinnar.
„Þetta er alvöru handverk,“ skrifaði einn notandi á Weibo.
Niu Lai fékk nánast enga kynningu fyrir frumsýningu fyrr í þessum mánuði en vinsældir hennar hafa nú orðið slíkar að kínversk kvikmyndahús hafa fjölgað sýningum til að mæta eftirspurn.