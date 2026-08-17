Feðgar fundu ótrúlegan fjársjóð á ströndinni – „Sonur minn varð orðlaus“

Feðgar frá Pennsylvaníu ráku upp stór augu þegar þeir fundu risavaxna tönn á ströndinni í New Jersey á dögunum. Í ljós kom að tönnin tilheyrði Megalodon, stærsta hákarli sem vitað er til að hafi lifað á jörðinni.
Michael Bowers, 42 ára, var í fríi í Sea Isle City ásamt ellefu ára syni sínum, Bo, þegar þeir gengu eftir grjótgarði og komu auga á tönnina í þröngri sprungu á milli steina.
Michael gat ekki komið hendinni inn í sprunguna en Bo náði taki á tönninni og dró hana út.
„Ég virðist alltaf finna eitthvað klikkað í sjónum,“ sagði Michael í samtali við NJ.com. „Mér hefði aldrei dottið í hug að við myndum finna eitthvað þessu líkt. Sonur minn varð orðlaus.“
Michael segir að það hafi lengi verið draumur sinn að finna tönn úr Megalodon og viðurkennir að spennan hafi tekið völdin þegar hann áttaði sig á því hvað þeir feðgar höfðu mögulega fundið. „Hnén á mér skulfu.“
Feðgarnir fóru með tönnina til Cape May Whale Watch and Research Center þar sem sérfræðingar staðfestu að um ósvikinn steingerving væri að ræða.
Megalodon var gríðarstór hákarl sem synti um heimshöfin í milljónir ára áður en tegundin dó út fyrir um 3,6 milljónum ára. Talið er að stærstu dýrin hafi getað orðið um 18 metrar að lengd.
Fundurinn þykir sérstaklega merkilegur þar sem Megalodon-tennur eru afar sjaldgæfar í New Jersey. Dana Ehret, safnvörður við New Jersey State Museum, segir að færri en fimm slíkar tennur hafi fundist í ríkinu.
Sérfræðingar telja sig jafnframt hafa mögulega skýringu á því hvernig tönnin endaði þar sem feðgarnir fundu hana.
Verkfræðideild bandaríska hersins vann að sandfyllingu við Sea Isle City í júlí og er talið mögulegt að tönnin hafi komið upp af hafsbotni með sandi sem dælt var að ströndinni.
„Ef sandurinn kom af hafsbotni nokkrum mílum undan ströndinni er vel mögulegt að tönnin hafi komið með honum,“ sagði Melissa Laurino, rannsóknarstjóri Cape May Whale Watch and Research Center.
Megalodon-hákarlarnir voru náskyldir hinum alræmda hvítháfi en allt að tvöfalt stærri og mun þyngri.