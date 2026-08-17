Blóðugt stríð mótorhjólagengja: 25 handteknir eftir dauða fjölskylduföður

Harðar deilur milli mótorhjólagengja í Bretlandi eru aftur komnar í sviðsljósið eftir að 56 ára fjölskyldufaðir lést í fjölmennum og blóðugum átökum í Suður-Wales á dögunum.
Anthony „Tony“ Jones fannst liggjandi með alvarlega höfuðáverka í húsasundi í Pontnewynydd, nærri Pontypool, eftir átök sem brutust út að kvöldi 6. ágúst. Tilraunir til endurlífgunar báru engan árangur.
Í frétt Daily Mail kemur fram að lögreglan í Gwent telji að átökin tengist deilum milli mótorhjólaklúbbanna Hells Angels og Vikings. Alls hafa 25 karlmenn, á aldrinum 18 til 73 ára, verið handteknir vegna málsins.
Sveðjur, axir og hamrar
Um tuttugu manns eru sagðir hafa tekið þátt í átökunum og segja íbúar á svæðinu mennina hafa verið vopnaða meðal annars sveðjum, öxum og hömrum.
Tveir til viðbótar voru fluttir á sjúkrahús eftir átökin. Vopnuð lögregla, lögregluþyrla og fjölmargir sjúkrabílar voru send á vettvang.
Hells Angels og Vikings eiga sér langa sögu átaka í Bretlandi. Á undanförnum árum hafa ítrekað komið upp alvarleg ofbeldismál tengd deilum mótorhjólaklúbba, þar á meðal hnífaárásir, fyrirsát og jafnvel sprengjuárásir.
Viðkvæmt vopnahlé
Árið 2022 sátu þrír meðlimir Hells Angels til að mynda fyrir hópi Vikings í West Sussex. Einn maður særðist lífshættulega eftir að hafa verið stunginn og barinn. Sama ár lést David Crawford, meðlimur Red Devils sem tengist Hells Angels, þegar þrír meðlimir Bandidos óku hann niður og drógu hann eftir veginum.
Maður með langan sakaferil og áratuga reynslu úr breskum mótorhjólaheimi sagði í samtali við Daily Mail á síðasta ári að „viðkvæmt vopnahlé“ ríkti milli stríðandi fylkinga og að staðan gæti breyst hratt.
Fjölskylda Jones hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem honum er lýst sem ástkærum eiginmanni og dyggum föður. Fjölskyldan sagði eiginkonu hans og börn hafa verið miðpunktinn í lífi hans og bað fólk að hafa í huga að á bak við umfjöllunina um dauða hans væri fjölskylda í sorg.