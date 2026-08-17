Birta myndir úr fylgsni dularfulla Kínverjans í Noregi

Kínverskum ríkisborgara hefur verið vísað úr landi í Noregi vegna gruna um njósnir. Maðurinn hélt til í fylgsni rétt fyrir utan herflugvöll NATO í Bodø í norðurhluta Noregs. Fjallað er ítarlega um málið á vef NRK.
Norski herinn uppgötvaði fylgsnið hans um miðjan maí síðastliðinn en það er staðsett rétt fyrir utan girðinguna við flugvöllinn en þar fljúga bæði almennar flugvélar og herflugvélar. Fylgsnið er í raun gamalt loftvarnarbyrgi sem er falið í miklum gróðri þaðan var hægt að sjá hvaða vélar væru á ferð á vellinum.
Maðurinn var handtekinn, grunaður um njósnir en honum var sleppt vegna skorts á sönnunargögnum en vísað úr landi. Sagði hann við skýrslutökur að hann hefði farið frá Kína til að setjast að í Noregi. Norska leyniþjónustan tók því ekki trúanlega.
Maðurinn kom til Noregs í mars á þessu ári frá Spáni, þangað sem hann hafði komið sem ferðamaður. Hann hafi svo ferðast eitthvað um Noreg áður en hann kom til Bodø.
Lögreglan hefur nú birt myndir úr fylgsninu. Það er í raun lítið dimmt herbergi þar sem var lítið annað að finna en matarafganga og stað til að sofa á.