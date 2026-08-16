Unglingur á Tenerife handtekinn fyrir að ráðast á móður sína

18 ára karlmaður hefur verið handtekinn í suðurhluta Tenerife eftir að hann var sagður hafa ráðist á móður sína á heimili fjölskyldunnar í Granadilla de Abona. Lögregla var kölluð að húsinu eftir eftir símtal í neyðarlínuna, en þar var ungi maðurinn sagður vera mjög æstur.
Canarian Weekly greini frá.
Lögreglumenn voru sendir á vettvang og er þeir komu á staðinn fundu þeir meintan árásarmann í mikilli geðshræringu. Samkvæmt lögregluskýrslu hafði móðir hans orðið fyrir líkamsárás og var hún hrædd við að vera áfram á heimilinu með syni sínum.
Lögreglan taldi hættu á annarri árás og ákvað því að handtaka manninn vegna gruns um heimilisofbeldi. Hann var síðar færður yfir til dómstóla. Ekki hafa verið veittar frekari upplýsingar um árásina eða líðan móðurinnar.