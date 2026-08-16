Margir látnir eftir að bíll fór í ranga átt á hraðbraut

Margir létust og fjórir voru fluttir á sjúkrahús eftir að bíl var ekið í ranga átt á hraðbraut í Kildare-sýslu á Írlandi í nótt. Slysið varð um klukkan þrjú aðfaranótt sunnudag, á norðurleið M9-hraðbrautarinnar. Tveir bílar skullu harkalega saman.
Meðal þeirra sem slösuðust var barn sem flutt var á barnaspítala í Dublin og er í alvarlegu ástandi. Er um að ræða stúlku sem hlaut meðal annars fótbrot.
Kona á þrítugsaldri, sem ók annarri bifreiðinni, og farþegi í framsæti, einnig á þrítugsaldri, eru bæði í lífshættu á Tallaght háskólasjúkrahúsið. Önnur kona á tvítugsaldri, sem sat í aftursæti, er alvarlega slösuð og liggur á St Luke’s sjúkrahúsið.
Myndir frá vettvangi sýna aðra bifreiðina úti á grasi við hraðbrautina, hulda rauðu yfirbreiðsluefni, en hin bifreiðin virðist hafa splundrast við áreksturinn.
Írska lögreglueftirlitið Fiosrú hefur hafið sjálfstæða rannsókn á slysinu. Tilvísun málsins til eftirlitsins þýðir ekki að lögreglumenn séu grunaðir um misferli, heldur að kannað verði hvort aðgerðir eða aðgerðaleysi lögreglu hafi mögulega tengst dauðsfalli eða alvarlegum meiðslum.
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