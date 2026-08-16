Dularfullur líkfundur á Tenerife

Lík 26 ára karlmanns, sem hafði verið lýst eftir, fannst í gili við TF-445-veginn á leiðinni að Punta de Teno, á Tenerife, á þriðjudag. Svæðið er í norðvesturhluta eyjarinnar, þekkt fyrir stórbrotna náttúru en er jafnframt afskekkt og torfært.
Canarian Weekly greindi frá þessu.
Liðsmenn Guardia Civil lögreglunnar fundu líkið í gili á milli tveggja jarðgangna við veginn, í sveitarfélaginu Buenavista del Norte. Umfangsmiklar aðgerðir þurfti til að ná líkinu upp úr gilinu. Lögreglumenn frá Guardia Civil og lögreglu sveitarfélagsins, ásamt fjallabjörgunarsveit tóku þátt í aðgerðinni og notast var við þyrlu.
Maðurinn var frá Buenavista del Norte og hans hafði verið saknað frá því snemma um þriðjudagsmorguninn. Fjölskylda hans hafði samband við yfirvöld eftir að áhyggjur höfðu vaknað vegna þess að ekki náðist samband við manninn. Leitin beindist meðal annars að svæðinu við Punta de Teno.
Aðstandendur mannsins voru á vettvangi meðan á björgunaraðgerðinni stóð og fengu áfallahjálp hjá fagfólki.
Rannsókn stendur nú yfir á andláti mannsins. Líkið verður krufið hjá réttarlæknisstofnuninni á Tenerife til að staðfesta dánarorsök. Enn hafa engar nánari upplýsingar um tildrög andlátsins verið staðfestar.