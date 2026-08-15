Tveir milljarðar enduðu í ruslinu – „Mér verður óglatt á hverjum degi“

Bresk kona, Kath Main að nafni, stendur frammi fyrir óvenjulegri og vægast sagt taugatrekkjandi bið eftir að lottómiða í hennar eigu, sem reyndist innihalda vinning upp á rúmlega tvo milljarða króna, var fyrir mistök hent í ruslið.
Kath, sem er 46 ára, segist hafa keypt miða í breska þjóðarlottóinu fyrir útdráttinn þann 6. júní síðastliðinn og kveðst hún hafa notað sömu happatölur og hún hefur lengi spilað með, tölurnar 8, 10, 26, 30, 35 og 42.
Móðir hennar, Fiona, fór síðar með miðann í verslun Londis í Abercynon í Suður-Wales til að láta kanna hvort vinningur væri á honum. Þegar miðinn var settur í vélina kom hins vegar ekkert fram sem gaf til kynna vinning.
Verslunareigandinn Karan Kumar taldi því að miðinn væri verðlaus og henti honum í ruslið, að því er segir í frétt Daily Star um málið.
„Konan kom inn til að láta athuga tölurnar og vélin gaf ekkert hljóð frá sér og ekkert birtist á skjánum, þannig að við hentum miðunum bara í ruslið,“ hefur Kumar sagt um atvikið.
Nokkrum dögum síðar sá Kath fréttir um að vinningsmiði upp á 12 milljónir punda hefði verið seldur í Rhondda Cynon Taf, þar sem hún býr. Enginn hafði gefið sig fram til að sækja vinninginn.
Þegar Kath skoðaði vinningstölurnar fékk hún áfall. Þær voru nákvæmlega þær sömu og hún hafði alltaf valið.
Kath gerði þegar í stað tilkall til vinningsins og hóf Allwyn, fyrirtækið sem rekur breska lottóið, rannsókn á málinu.
Rannsóknin stóð yfir í 30 daga og samkvæmt breskum fjölmiðlum hefur fyrirtækið nú tekið skýringar Kath gildar. Það þýðir þó ekki að milljarðarnir rati strax inn á bankareikning hennar.
Kath og eiginmaður hennar Marcus þurfa að bíða þar til frestur til að gera tilkall til vinningsins rennur út þann 3. Desember næstkomandi. Ef enginn annar gefur sig fram með vinningsmiðann fyrir þann tíma gæti Kath fengið vinninginn greiddan. Kath segir biðina óbærilega, að því er segir í frétt Daily Star. „Mér verður óglatt á hverjum degi,“ segir hún.
Talsmaður Allwyn segir berska lottóið geta tekið til skoðunar að greiða vinning þótt viðkomandi hafi glatað miðanum. Í slíkum tilfellum fari fram rannsókn til að ganga úr skugga um að sá sem gerir tilkall til vinningsins sé raunverulegur eigandi vinningsmiðans.
Að rannsókn lokinni geti fyrirtækið ákveðið að greiða vinninginn þegar 180 daga frestur til að gera tilkall til hans er liðinn.
Happatölur Kath eiga sér sérstaka sögu. Þær byggjast meðal annars á afmælisdögum hennar og Marcusar og aldri þeirra þegar þau byrjuðu saman. Tvær tölur voru síðan valdar af handahófi til að fylla upp í sex tölur.