Þetta eru bestu lönd heims til að flytja til – Óvænt land í efsta sæti

Eistland er besta land heims til að flytja til árið 2026 samkvæmt nýjum alþjóðlegum samanburði ráðgjafarfyrirtækisins Rumavi.
Niðurstöðurnar koma að einhverju leyti á óvart en nokkur lönd sem gjarnan eru ofarlega á hefðbundnum lífsgæðalistum komast ekki í hóp þeirra tíu efstu. Daily Mail birti helstu niðurstöður listans á dögunum.
Horft til margra þátta
Í Rumavi Global Relocation Index 2026 eru 192 ríki og landsvæði borin saman með það fyrir augum að meta hversu álitlegur kostur þau eru fyrir fólk sem íhugar að flytjast búferlum til annars lands.
Alls eru 24 mælikvarðar lagðir til grundvallar og skiptast þeir í fjóra meginflokka. Horft er til fjármála og skattamála, lífsgæða og heilbrigðis, öryggis og stöðugleika og loks þess hversu auðvelt er fyrir útlendinga að koma sér fyrir og skapa sér tækifæri.
Þar koma meðal annars við sögu framfærslu- og húsnæðiskostnaður, skattar, heilbrigðisþjónusta, bankakerfi, öryggi, loftslagsmál, stafrænir innviðir, eignarréttindi útlendinga og möguleikar þeirra á að fá dvalarleyfi.
Rumavi styðst meðal annars við gögn frá Alþjóðabankanum, Sameinuðu þjóðunum og öðrum alþjóðlegum gagnagrunnum, en hluti einkunnagjafarinnar byggist jafnframt á eigin mati fyrirtækisins.
Því ber fremur að líta á listann sem samanburð á því hversu hentug lönd eru til búsetu fyrir aðflutta en endanlegan mælikvarða á hvar lífsgæði eru mest.
Eistland skýtur risunum ref fyrir rass
Eistland fær 72,8 stig af 100 mögulegum og situr á toppnum. Landið fær meðal annars háar einkunnir fyrir bankakerfi og fjármálainnviði, viðskiptatækifæri og sterk eignarréttindi erlendra ríkisborgara.
Eistland er jafnframt í fyrsta sæti þegar sérstaklega er horft til fjölskyldna.
Singapúr fylgir fast á hæla Eistlands með 72,6 stig. Landið skorar sérstaklega hátt fyrir bankakerfi, stafræna innviði og viðskiptaumhverfi en gríðarlega hátt húsnæðisverð og takmarkaðir möguleikar útlendinga á varanlegu dvalarleyfi draga það niður.
Malasía er í þriðja sæti með 72 stig og kemur sérstaklega vel út fyrir eftirlaunafólk og þá sem vilja sinna fjarvinnu erlendis. Þar vegur meðal annars tiltölulega lágur framfærslukostnaður þungt.
Portúgal, sem hefur orðið sífellt vinsælla meðal útlendinga á síðustu árum, er í fjórða sæti. Taívan er í því fimmta, Litáen í sjötta og Hong Kong í sjöunda.
Karabíska eyríkið Sankti Kitts og Nevis kemur nokkuð á óvart í áttunda sæti, Tékkland er í því níunda og Malta kemur síðan í 10. Sætinu.
Tíu efstu löndin samkvæmt Rumavi Global Relocation Index 2026:
- Eistland – 72,8 stig
- Singapúr – 72,6
- Malasía – 72,0
- Portúgal – 71,6
- Taívan – 71,4
- Litháen – 71,0
- Hong Kong – 71,0
- Sankti Kitts og Nevis – 70,3
- Tékkland – 69,9
- Malta – 69,8