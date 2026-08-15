Ótrúlegur fundur verkamanna: Gætu fengið tugi milljóna hver - Sjáðu myndirnar

Byggingarverkamenn í Belgíu ráku heldur betur upp stór augu þegar þeir fundu 49 gullstangir, gullpeninga og gullmola við framkvæmdir í borginni Dendermonde á dögunum.
Verðmæti fjársjóðsins er talið nema um níu milljónum evra, jafnvirði um 1,3 milljarða íslenskra króna.
Gullið fannst við jarðvinnu vegna lagningar fráveitukerfis við húsnæði í Dendermonde, um 30 kílómetra norður af Brussel.
Kobe, 18 ára námsmaður sem starfar einnig við byggingarvinnu, var í hópi þeirra sem fundu gullið. Hann sagði í samtali við belgíska ríkismiðilinn VRT að í fyrstu hefðu þeir vart trúað eigin augum.
„Fyrstu viðbrögðin voru eiginlega vantrú og undrun. Við áttum alls ekki von á því að finna gull,“ sagði Kobe.
Hann taldi fyrst að þeir hefðu fundið eins evru mynt, en áttaði sig fljótt á því að um mun verðmætari fund væri að ræða þegar gullmoli kom skyndilega upp úr krafsinu.
Mario, verkstjóri á svæðinu, sagðist aldrei hafa upplifað annað eins á löngum ferli.
„Eftir 33 ár í byggingariðnaðinum er þetta í fyrsta skipti sem ég upplifi eitthvað þessu líkt.“
Lögregla var kölluð á vettvang og tók gullið í sína vörslu. Á myndum sem lögreglan birti má meðal annars sjá 49 gullstangir lagðar á borð og fötu fulla af gullpeningum. Gullið var skráð og síðan flutt í öryggishvelfingu á vegum belgískra alríkisyfirvalda.
Fundurinn hefur vakið mikla athygli og sá lögregla ástæðu til að vara áhugasama fjársjóðsleitarmenn við því að fara inn á framkvæmdasvæðið. Það sé afgirt og þar séu hættulegar gryfjur. Þá sé gullið allt löngu farið af svæðinu.
Saksóknaraembættið í Austur-Flæmingjalandi rannsakar nú málið en enn er óljóst hvaðan gullið kemur og hver sé réttmætur eigandi þess.
„Á þessari stundu er hvorki vitað hvaðan gullið kemur né hver á það að lögum,“ sagði Hanne Ollevier saksóknari við De Standaard.
Byggingin þar sem fjársjóðurinn fannst er í eigu góðgerðasamtakanna CAW Oost-Vlaanderen, en samtökin veita fólki í erfiðum félagslegum aðstæðum aðstoð.
Samkvæmt belgískum lögum verður gullinu skipt á milli þeirra sem fundu það og eigenda fasteignarinnar ef enginn réttmætur eigandi gefur sig fram innan fimm ára og í ljós kemur að gullið tengist ekki refsiverðri háttsemi.