Athyglisverð þróun í Bandaríkjunum þegar kemur að morðum

Morðtíðni í Bandaríkjunum hefur ekki verið lægri í 75 ár og ofbeldisbrotum fækkaði verulega á síðasta ári. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu bandarísku alríkislögreglunnar, FBI, um afbrot í landinu árið 2025.
Samkvæmt tölum FBI voru 4,1 morð framin á hverja 100 þúsund íbúa árið 2025 og hefur tíðnin ekki verið jafn lág frá árunum 1955 og 1956.
Morðum og manndrápum fækkaði um 18,1 prósent frá árinu 2024 og ofbeldisbrotum í heild um 9,3 prósent. Þá fækkaði svokölluðum eignarbrotum (e. property crime) um 12,4 prósent.
Bílaþjófnuðum fækkaði sérstaklega mikið, eða um tæp 23 prósent, og hafa þeir ekki verið færri í meira en tvo áratugi. Bílaþjófnuðum hafði fjölgað mikið árin 2022 og 2023, meðal annars í tengslum við áskorun sem dreifðist um samfélagsmiðla og sýndi hvernig hægt væri að nýta sér veikleika í ákveðnum gerðum Kia- og Hyundai-bifreiða.
Erfitt að benda á eina skýringu
Afbrotasérfræðingar vara við því að draga of einfaldar ályktanir um hvað liggi að baki þróuninni. Ofbeldisbrotum hefur fækkað í Bandaríkjunum frá árinu 2022 og virðist þróunin eiga sér stað í borgum með mjög ólíkar stefnur í löggæslumálum.
„Fækkun morða er söguleg og alveg ótvíræð. En hvað veldur henni nákvæmlega er óljóst,“ segir Adam Gelb, forseti og framkvæmdastjóri hugveitunnar Council on Criminal Justice.
Hann bendir á að morðum fækki í borgum með ólíka pólitíska forystu, efnahagsaðstæður og aðferðir í öryggis- og löggæslumálum.
„Sú staðreynd að þróunin er svona sambærileg um allt land ætti að gera okkur varfærin við að eigna einum leiðtoga, flokki, stefnu eða verkefni heiðurinn áður en gögnin styðja slíka niðurstöðu.“
Trump eignar sér hluta heiðursins
Donald Trump Bandaríkjaforseti vakti athygli á tölunum í heimsókn í lögregluskóla í New York á föstudag og tengdi fækkun ofbeldisbrota við stefnu ríkisstjórnar sinnar. Ríkisstjórnin hefði tekið harða afstöðu gegn glæpum og lögregla fengið aukinn stuðning.
Tölurnar sýna þó að fækkun ofbeldisbrota hófst nokkrum árum áður en Trump tók aftur við forsetaembættinu í janúar 2025. Í frétt AP kemur fram að fyrstu tölur þessa árs bendi til þess að þróunin haldi áfram á sömu braut.