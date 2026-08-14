Skildi ekkert í veikindum hundsins – Lífinu bjargað eftir aðeins eina röntgenmynd

Hundinum TJ var bjargað af dýralækni eftir að hann þjáðist að óútskýrðum verkjum vikum saman. Þegar tekin var röntgenmynd af maganum hans kom í ljós gúmmíönd sem hann hafði gleypt.
Eigandi TJ, Libby Burgwin, segir frá upplifuninni í viðtali við Daily Mirror. Hún segir er TJ, sem er 9 ára gamall bolabítur, hafi átt öndina frá því hann var hvolpur. Telur hún að hann hafi gleypt öndina í maí eða snemma í júlí. Hætti hann að vilja tyggja dót og byrjaði að grafa það, lét hún þá athuga með tennurnar hans. Svo fór hann að verða veikari og leitaði hún þá til dýralæknis vegna verkjanna.
Var henni sagt að líklega þyrfti að fara vel yfir röntgenmyndina og átti hún að bíða þolinmóð. „Fimm mínútum eftir að við komum heim hringdu þau og sögðu að ein mynd dugði, spurði dýralæknirinn „Hafið þið nokkuð týnt gúmmíönd?,“ sagði Libby. „Hann sagði að þetta væri það furðulegasta sem hann hefði fundið í dýri.“
TJ heilsast nú vel fimm dögum eftir aðgerðina og er búið að fjarlægja alla litla hluti úr húsinu þeirra.