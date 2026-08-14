Geimsýran: Uppljóstrarinn mætti til Dr. Phil

Í nýjasta þætti Geimsýrunar fjallar Gunnar Dan um nýjasta viðtal Dr. Phil við UFO uppljóstraran David Grusch sem hefur síðan sumarið 2023 verið í fararbroddi hvað viðkemur UFO uppljóstrun vestanhafs.
Í nýju viðtali við Dr. Phil McGraw, sem birtist 13. ágúst 2026, fer Grusch mun ítarlegar út í það sem hann segist hafa komist að á árum sínum innan bandaríska leyniþjónustusamfélagsins. Hann lýsir endurheimtum farartækjum sem hann segir vera af ójarðneskum uppruna, líffræðilegum verum sem tengist sumum þessum flygildum og leynilegum aðstöðu þar sem slík gögn og farartæki séu geymd. Þegar Dr. Phil spyr hann hvort hægt væri að fara með forseta Bandaríkjanna á staðinn til að sjá og snerta slíkt far svarar Grusch einfaldlega: „Oh, yeah. We could take a little field trip out west.“
Þetta er kannski áhugaverðasti hluti viðtalsins vegna þess að Grusch setur málið fram með mjög áþreifanlegum hætti. Hann er ekki aðeins að tala um frásagnir frá fyrrverandi hermönnum eða óútskýrð myndbönd úr herflugvélum. Hann segir að til séu raunverulegir hlutir sem hægt sé að fara á staðinn og skoða.
Meira en 25 farartæki
Grusch segir í viðtalinu að Bandaríkin hafi á síðustu átta eða níu áratugum endurheimt meira en 25 en færri en 100 farartæki sem hann telur ekki vera af mannlegum uppruna.
Samkvæmt honum eru sum þessara farartækja enn til staðar og séu í vörslu einkarekinna verktakafyrirtækja sem starfa fyrir bandarísk stjórnvöld. Hann lýsir því hvernig breytingar á fjármögnun og starfsemi bandaríska varnarmálakerfisins hafi meðal annars gert það mögulegt að ákveðnar upplýsingar og verkefni færu lengra frá beinu eftirliti þingsins.
Grusch segist hafa séð ljósmyndir og myndbönd af þessum farartækjum. Hann segist einnig hafa séð myndir og myndbönd af líkum þeirra sem hafi verið um borð í sumum þeirra.
Þegar Dr. Phil spyr hvort einhverjar verur hafi fundist á lífi svarar Grusch játandi. Hann segist þekkja fólk sem hafi átt bein samskipti við slíkar verur í tengslum við varðhald þeirra.
Þetta er ein af þeim fullyrðingum sem gera viðtalið frábrugðið mörgum fyrri samtölum Gruschs. Árið 2023 talaði hann opinberlega um svokallað crash-retrieval-program og um endurheimt „non-human biologics“. Nú bætir hann við mun ítarlegri lýsingum á því sem hann segist hafa séð og upplýsingum sem hann segist hafa fengið frá fólki sem tók þátt í starfseminni.
Mismunandi gerðir farartækja
Grusch gefur einnig áhugaverða lýsingu á þeim farartækjum sem hann segir að hafi verið endurheimt.
Hann nefnir meðal annars disklaga far, búmeranglaga far, hálfmánalaga far, svokölluð „tic-tac“-för og egglaga farartæki. Hann segir að sum þeirra virðist hafa verið mannlaus og mögulega verið einhvers konar drónar, en önnur hafi verið mönnuð.
Þetta gefur mynd af fyrirbærum sem séu ekki endilega eitt og hið sama.
Í stað þess að tala um eitt ákveðið „geimfar“ lýsir Grusch fjölbreyttu safni fyrirbæra með mismunandi lögun, stærð og mögulega tilgangi. Sum hafi virkað eins og farartæki, önnur eins og einhvers konar sjálfstæð kerfi.
Hann tengir einnig ákveðnar lýsingar á líffræðilegum verum við frásagnir sem hafa komið fram víða í gegnum áratugina. Hann nefnir sérstaklega litlar gráar verur og vísar meðal annars til hins þekkta Ariel School-atviks í Zimbabwe árið 1994, þegar fjöldi skólabarna sagðist hafa séð óvenjulegt farartæki og verur nálægt skólanum. Þess má geta að í nýrri bók Gunnars Dan UFO202 fjallar hann einmitt um atvburðinn í Ariel skólanum í einum kaflanum.
Ekki endilega „geimverur“
Eitt athyglisverðasta atriðið í samtalinu er að Grusch virðist sjálfur vilja forðast of einfalda skýringu á uppruna þessara fyrirbæra.
Hann segir að fólk geri gjarnan ráð fyrir að ef eitthvað sé ekki mannlegt þá hljóti það að vera geimverur sem hafi komið frá annarri plánetu.
Það sé ekki endilega svo.
Hann nefnir möguleikann á svokölluðum „ultraterrestrials“ og veltir einnig fyrir sér hvort einhver greind gæti hafa þróast hér á jörðinni án þess að við höfum gert okkur grein fyrir henni.
Í því samhengi nefnir hann hafið. Stór hluti hafsins er enn mjög lítið rannsakaður og Grusch spyr í hálfkæringi hvaða háþróaða greind gæti hugsanlega hafa þróast á hafsbotninum.
Þetta er áhugaverð breyting á áherslu. Spurningin er þá ekki lengur aðeins hvort eitthvað komi frá fjarlægri stjörnu heldur hvort við höfum yfir höfuð rétta hugmynd um hvar möguleg óþekkt greind gæti verið að finna.
Samskipti og meðvitund
Grusch ræðir einnig það sem hann lýsir sem samskiptum sem tengist meðvitund.
Hann segir að fólk sem hafi unnið við endurheimt farartækjanna hafi upplifað einhvers konar samskipti sem oft sé lýst sem fjarskiptum eða „telepathy“. Hann segir að sumir þeirra sem hann þekki hafi upplifað þetta þegar þeir nálguðust farartækin og voru að tryggja svæðið áður en þau voru flutt.
Þetta opnar enn stærri spurningu um eðli fyrirbæranna.
Ef frásögn Gruschs er rétt virðist hann ekki telja að verið sé eingöngu að fást við háþróaða vélatækni. Hann lýsir fyrirbærum þar sem samband milli hugans, meðvitundar og efnislegra farartækja gæti verið hluti af fyrirbærinu.
„Við getum farið vestur“
Þegar samtalið nálgast lokin spyr Dr. Phil spurningar sem hefur legið í loftinu allt frá vitnisburði Gruschs fyrir bandaríska þinginu árið 2023.
Ef forsetinn fengi nauðsynlegar heimildir, gæti Grusch þá farið með hann á stað þar sem hægt væri að sjá og jafnvel snerta eitt af þessum farartækjum og lífveru sem tengdist því?
Svarið er stutt.
„Oh, yeah. We could take a little field trip out west.“
Grusch segir jafnframt að sum farartækjanna séu það stór eða erfið í flutningi að þau séu enn á þeim stöðum þar sem þau fundust eða voru geymd. Hann segist þekkja fólk sem hægt væri að hafa samband við og vita hvaða dyr þyrfti að banka á.
Þetta er athyglisverð staðhæfing vegna þess að hún gefur málinu mjög ákveðna landfræðilega vídd. Grusch er ekki aðeins að tala um leynilegt skjalasafn eða gögn sem séu falin í tölvukerfi. Hann lýsir ákveðnum stöðum þar sem efnið sé að hans sögn enn til staðar.
Frá 2023 til 2026
Grusch kom fyrst fram opinberlega árið 2023 þegar hann sagði bandarískum þingmönnum að hann hefði fengið upplýsingar um margra áratuga áætlun um endurheimt og bakverkfræði óþekktra farartækja.
Hann sagði þá að hann hefði rætt við fjölda einstaklinga sem hefðu beina þekkingu á verkefnunum. Í vitnisburði sínum lýsti hann því einnig að hann hefði verið meinaður aðgangur að ákveðinni UAP-áætlun þrátt fyrir opinber störf sín við leyniþjónustumál.
Nýja viðtalið bætir við mörgum nýjum smáatriðum: fjölda farartækja, mismunandi gerðum þeirra, líffræðilegum verum, mögulegum lifandi einstaklingum, samskiptum og síðast en ekki síst möguleikanum á því að fara á staðinn.
Það er því ekki einfaldlega endurtekning á vitnisburðinum frá 2023.
Grusch hefur fært frásögn sína úr almennri lýsingu á leynilegri starfsemi yfir í mun nákvæmari lýsingu á því sem hann segist hafa séð og vita hvar sé að finna.
Og þar stendur eftir ein stór spurning.
Hvað myndi gerast ef einhver tæki honum í raun upp á tilboðið?
Ef forseti, þingmenn eða vísindamenn fengju að fara með Grusch „vestur“ og kæmust að raunverulegu farartæki sem hægt væri að rannsaka, gæti það opnað nýjan kafla í UAP-rannsóknum.
Það er einmitt það sem gerir þetta nýja samtal við Dr. Phil svo áhugavert. Grusch segir að næsta skref þurfi ekki endilega að vera enn ein þingyfirheyrslan eða enn eitt myndbandið.
Næsta skref gæti einfaldlega verið að fara á staðinn.
„We could take a little field trip out west.“
Þennan áhugaverða þátt má sjá í heild sinni á spilaranum hér fyrir neða en einnig er hægt að fylgja Geimsýrunni bæði á tik tok og Youtube.