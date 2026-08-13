Myrti eiginkonu sína og tvær dætur – Nú hefur Chris Watts fundið ástina

Hinn alræmdi morðingi Chris Watts hefur sótt um leyfi til að ganga í hjónaband, átta árum eftir að hann myrti barnshafandi eiginkonu sína og tvær ungar dætur þeirra.
Hin tilvonandi brúður er Lizzie Lee Henderson, 39 ára fasteignasali, sem er sögð hafa flutt frá Ohio til Wisconsin sérstaklega til að geta verið nær Watts. Watts afplánar margfaldan lífstíðardóm án möguleika á reynslulausn. Hann var fundinn sekur um morðið á eiginkonu sinni, Shanann Watts, og ungum dætrum þeirra, Bellu og Celeste, í ágúst 2018.
23 heimsóknir á rúmu ári
Gögn sem Inside Edition hefur komist yfir sýna að Henderson hefur heimsótt Watts að minnsta kosti 23 sinnum á síðustu 15 mánuðum. Heimsóknir þeirra hafa staðið yfir í allt að þrjár klukkustundir og vitni segjast hafa séð þau kyssast og faðmast.
Ýmislegt bendir til þess að Henderson hafi um nokkurt skeið stefnt að því að verða eiginkona Watts. Hún sótti í september á síðasta ári um að breyta eftirnafni sínu löglega í Watts og hefur sést með hring á baugfingri. Ættingjar hennar segja hana jafnframt þegar farna að kalla sig „Lizzie Watts“.
Henderson hefur staðfest sambandið en vill ekki upplýsa hvernig kynni þeirra hófust.
„Hvernig þetta byrjaði er á milli mín, hans og Guðs,“ sagði hún í samtali við Daily Mail.
Fjölskyldan ekki sátt
Fjölskylda Henderson er síður en svo hrifin af ráðahagnum. Fredericka Henderson, systir hennar, segist telja að fólk sem dæmt hefur verið í fangelsi fyrir morð eigi ekki að hafa þau réttindi að geta stofnað til ástarsambands.
Glæpir Watts vöktu heimsathygli árið 2018. Eiginkona hans Shanann var 34 ára og gengin 15 vikur með son þeirra, Nico, þegar Watts kyrkti hana á heimili fjölskyldunnar í Frederick í Colorado að morgni 13. ágúst.
Hann kom líki hennar fyrir í vinnubifreið sinni og ók síðan með dætur þeirra, Bellu, fjögurra ára, og Celeste, þriggja ára, að afskekktu olíuvinnslusvæði þar sem hann starfaði.
Þar myrti hann dæturnar og kom líkum þeirra fyrir í tveimur olíutönkum. Shanann gróf hann í grunnri gröf skammt frá.
Watts átti á þessum tíma í ástarsambandi við samstarfskonu sína.
Hjónabandið ekki í höfn
Það sem vakti ekki síður óhug var framkoma Watts eftir að tilkynnt var um hvarf eiginkonu hans og dætra. Hann kom fram í viðtölum og bað eiginkonu sína og dætur um að koma heim, líkt og hann hefði enga hugmynd um hvað hefði orðið um þær.
Rannsakendur fóru þó fljótlega að efast um frásögn hans og var Watts handtekinn skömmu síðar. Hann játaði að lokum sök í níu ákæruliðum og fékk fimm lífstíðardóma án möguleika á reynslulausn auk 84 ára fangelsisvistar.
Watts var síðar fluttur úr fangelsi í Colorado til Wisconsin af öryggisástæðum og verður þar að óbreyttu það sem eftir er ævinnar.
Það kemur þó ekki í veg fyrir að hann geti gengið í hjónaband. Reglur fangelsismálayfirvalda í Wisconsin heimila föngum að sækja um leyfi til að giftast.
Brúðkaupið er þó ekki í höfn. Umsókn Watts þarf fyrst að fara í gegnum formlegt ferli og bakgrunnsathuganir áður en fangelsisstjóri ákveður hvort hann veiti parinu leyfi til að ganga í hjónaband.