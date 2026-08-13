Forsetinn og maðurinn sem reyndi að drepa hann fengu ekki að hittast - „Ég óska þess að þau hefðu ekki gert þetta“

Ronald Reagan sem var forseti Bandaríkjanna frá 1981-1989 hafði hug á því að heimsækja manninn sem tókst næstum að myrða hann, á geðspítalann þar sem hann dvaldi. Yfirlæknir á spítalanum bað forsetann hins vegar um að gera það ekki en maðurinn segir í dag að hann hefði viljað hitta forsetann og biðjast fyrirgefningar.
Þann 30. mars 1981 skaut John Hinckley jr., sem þá var 25 ára gamall sex skotum, að Reagan fyrir utan hótel í höfuðborg Bandaríkjanna Washington D.C. Eitt skotið endurkastaðist af forsetabílnum og endaði í öðru lunga forsetans. Litlu mátti muna á tímabili en ljóst er að ef ekki hefði verið ekið beinustu leið á sjúkrahús með Reagan en ekki í Hvíta húsið eins og til stóð hefði mögulega getað farið verr fyrir honum. Reagan lifði því ódæðið af en þrjú önnur skot lentu í einum lífvarða hans, lögreglumanni sem þurfti í kjölfarið að láta af störfum en verst voru meiðsli blaðafulltrúa forsetans James Brady sem hlaut heilaskemmdir.
John Hinckley jr. var metinn ósakhæfur vegna geðrænna veikinda en hann ætlaði sér, með því að drepa forsetann, að heilla leikkonuna Jodie Foster sem hann var með mikla þráhyggju gagnvart. Hann var vistaður á geðspítala til ársins 2006 en fékk eftir það að dvelja að hluta til á heimili móður sinnar. Hinckley fékk að fara alfarið af spítalanum árið 2016 en þurfti enn að sæta eftirliti og gangast undir meðferð en talið var loks óhætt árið 2022 að setja honum engar frekari hömlur.
Hittast
Reagan lést árið 2004 en greint var frá því tíu árum áður að hann væri með Alzheimer-sjúkdóminn. New York Post greinir frá því að til hafi staðið að hann myndi heimsækja Hinckley á spítalann en stjórnendur þar hafi kæft þá hugmynd í fæðingu. Það kemur ekki skýrt fram nákvæmlega hvenær þetta var en það virðist ekki ólíklegt að það hafi verið þegar Reagan var enn forseti.
Mark Joseph, sem var einn framleiðenda nýlegrar leikinnar kvikmyndar um Reagan, spurði Hinckley að því hvort þetta væri satt, í hlaðvarpi sínu, sem staðfesti að forsetinn hefði ætlað sér að heimsækja hann.
Væntanlega hefur Reagan ætlað sér að fyrirgefa Hinckley en mögulega hefur hann þar viljað fylgja fordæmi Jóhannesar Páls II páfa sem heimsótti manninn sem reyndi að drepa hann, í fangelsi. Það morðtilræði átti sér stað á Péturstorginu í Róm einum og hálfum mánuði eftir tilræðið við Reagan.
Vildi hitta hann
Fram kemur í þættinum að yfirlæknir spítalans hafi beðið Reagan um að vinsamlegast láta ekki verða af því að heimsækja Hinckley sem segir að hann hafi heyrt af þessu og hefði viljað hitta forsetann:
„Ég óska þess að þau hefðu ekki gert þetta,“ segir hann um þá ákvörðun stjórnenda spítalans að koma í veg fyrir fund hans og Reagan.
Segir Hinckley að hefði hann fengið að hitta forsetann hefði hann tjáð honum aðdáun sína og virðingu og beðið hann fyrirgefningar.
Telur Hinckley að það hafi verið mistök að koma í veg fyrir fund hans og Reagan. Honum hafi aldrei verið neitt uppsigað við Reagan og sú hafi einnig verið raunin daginn örlagaríka.
Mark Joseph segir að Hinckley virðist vera í góðu andlegu jafnvægi.
John Hinckley jr. er orðinn 71 árs og er í dag frjáls maður. Mynd: Skjáskot/Youtube.
Þegar minnst var á Jodie Foster, leikkonuna sem Hinckley var með þessa sjúklegu þráhyggju gagnvart, í viðtalinu þá óskaði Hinckley henni alls hins besta en tók það fram að hann horfi ekki á kvikmyndir eða sjónvarpsþætti þar sem hún kemur fyrir. Hann segir að hann hafi verið með hugaróra í hennar garð sem hann viti nú að hafi ekki átt sér nokkra stoð í raunveruleikanum. Hann í einhvern tímann eftir morðtilraunina hann trúað því enn að þau yrðu par.
Allt málið fékk mjög á Foster á sínum tíma og hún er sögð lítið vilja tala um Hinckley en árið 2024 sagði hún í viðtali að málið hafi líklega haft enn meiri áhrif á hana en hún hafi þá verið tilbúinn til að viðurkenna. Skömmu eftir morðtilræðið hafi hún verið að leika í leikriti en þá hafi einn leikhúsgestur komið með byssu meðferðis. Eftir á að hyggja hafi þetta verið ástæðan fyrir því að hún hefur aldrei aftur leikið í leikhúsi, þótt hún hafi ekki á þeim tíma verið tilbúin til að viðurkenna að allt þetta mál með Hinckley hafi orðið til þess að henni hafi brugðið svo mikið við að sjá byssu í leikhúsinu að hún hafi ekki getað hugsað sér að stíga aftur á leiksvið.