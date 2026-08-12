Vísindamenn telja hugsanlega hægt að senda skilaboð til fortíðarinnar

Vísindamenn telja að kannski sé hægt að senda skilaboð til fortíðarinnar. Ef það er rétt, þá getur þú sent sjálfum þér, á yngri árum, skilaboð.
Þetta hljómar eins og eitthvað úr vísindaskáldsögu en ný rannsókn hefur orðið til þess að eðlisfræðingar þurfa að endurhugsa hvort það sé fræðilega séð hægt að senda upplýsingar aftur í tímann.
Vísindamenn við Cornell háskólann og MIT rannsökuðu hvernig upplýsingar geta fræðilega séð farið aftur á bak í tíma, ekki með tímavél, heldur í gegnum sumt af því undarlegasta í afstæðiskenningu Einsteins. Popular Mechanics skýrir frá þessu.
Vísindamennirnir sóttu hugmyndina að þessu í kvikmyndina Interstellar. Ef þú hefur séð hana, þá manstu kannski eftir atriðinu þar sem Cooper á í samskiptum við Murph dóttur sína frá fimmvíddarherbergi með því að hafa áhrif á þyngdaraflið.
Vísindamennirnir komust að þeirri niðurstöðu að það sé hægt að senda skilaboð aftur í tímann en það þýðir samt ekki að við getum farið að senda sjálfum okkur, á yngri árum, skilaboð um hvaða lottótölur voru dregnar út á ákveðnum degi að að nú sé rétt að kaupa Bitcoin.
Vísindamennirnir hafa ekki fundið upp tækni sem gerir okkur kleift að senda skilaboð til fortíðarinnar og þess utan er ekki víst að tímaferðalög séu til eða möguleg.