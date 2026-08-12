Vilhjálmur prins er sagður hafa orðið öskureiður vegna „ósanngjarnrar“ kröfu frá Karli og Kamillu

Þegar Katrín Middleton varð hluti af bresku konungsfjölskyldunni mætti mjög svo óvenjuleg krafa, frá tengdaforeldrum hennar, henni. Eiginmaður hennar, Vilhjálmur prins, var ekki sáttur við þessa kröfu og er sagður hafa stigið niður fæti og tekið slaginn fyrir eiginkonuna.
Breska hirðin er heimsþekkt fyrir stífar venjur, fínpússað yfirborð og óskrifaðar reglur. En á bak við þykka veggi konungshallarinnar átti mjög sérstakt nafnadrama sér stað á milli eldri og yngri kynslóðarinnar. Þetta kemur fram í nýrri bók eftir Christopher Andersen. Fox News skýrir frá þessu.
Þegar kom að brúðkaupi Katrínar og Vilhjálms kom óvænt vandamál upp. Þrátt fyrir að Bretar og heimsbyggðin þekki hana undir nafninu Kate, þá er skírnarnafn hennar Catherine. Og það var einmitt nafnið sem féll ekki í góðan jarðveg hjá Karli og Kamillu.
Ástæðan er að þau nota bókstafinn „C“ í fínu konunglegu merkjunum sínum. Þau höfðu að sögn áhyggjur af að enn eitt „C“ í röð konunglegra skjaldarmerkja væri of mikið af hinu góða. Þess vegna lögðu þau til að krónprinsessan myndi breyta nafni sínu og stafa það með „K“.
Að biðja fullorðna konu um að breyta nafni sínu, af fegurðarástæðum, féll ekki í góðan jarðveg hjá Vilhjálmi. Hann hefur alltaf verið þekktur fyrir að vernda sína nánustu með kjafti og klóm og í þetta sinn var engin undantekning þar á. Hann þvertók fyrir að eiginkona hans léti undan þessari kröfu sem honum fannst ósanngjörn krafa sem væri sett fram til að friðþægja Kamillu.