Trumpstjórnin réði 2.000 tölvuleikjaspilara sem flugumferðarstjóra – „Ef þeir klúðra þessu, þá deyr fólk“

Stjórn Donald Trump hefur sætt harðri gagnrýni að undanförnu fyrir að hafa ráðið 2.000 tölvuleikjaspilara til starfa sem flugumferðarstjóra.
Það var Sean Duffy, samgönguráðherra, sem tilkynnti um ráðninguna. Hann gerði það fyrst í vor og sagði að þetta yrði gert til að leysa vandann vegna skorts á flugumferðarstjórum. Nýlega skrifaði hann á samfélagsmiðla að vel hefði tekist til við að ráða tölvuleikjaspilara til starfa.
Hann sagði að nú þegar sé búið að ráða 2.000 spilara til starfa og 2.000 ráðningar til viðbótar séu í bígerð. Myndband, með frásögnum nýráðinna flugumferðarstjóra, fylgdi færslu hans.
Michael O‘Donnell, ráðgjafi í flugmálum og fyrrum starfsmaður flugmálayfirvalda, varaði þó við þessu í vor þegar þessar hugmyndir voru kynntar. Hann sagði að tölvuleikjaspilarar hafi ákveðið forskot þegar kemur að því að vinna við flugumferðarstjórn en það vegi ekki upp viðhorf, aga eða getuna til að taka ákvarðanir undir álagi.
Margir hafa tekið í svipaðan streng nú eftir tilkynningu Duffy um ráðningu fólksins.
„Bara eitt vandamál . . . Ef þeir klúðra þessu, þá deyr fólk,“ skrifaði einn í athugasemd við færslu ráðherrans og bætti við: „Þeir geta ekki bara byrjað leikinn upp á nýtt.“