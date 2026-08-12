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Pressan

Það þarf meira til að stoppa Melania – Nú gerir hún þetta aftur

Pressan
Laugardaginn 15. ágúst 2026 20:30
Melania Trump gefst ekki upp.

Það má segja að Melania Trump, forsetafrú Bandaríkjanna, gefist ekki auðveldlega upp. Síðasta heimildarmynd hennar var skelfileg flopp og sætti harðri pólitískri gagnrýni. Nú tekst hún á við nýtt sjónvarpsverkefni í samvinnu við Amazon Prime.

Þrátt fyrir vægast sagt slæmar móttökur á síðustu heimildarmynd hennar, sem fjallaði um hana sjálfa, þá er ný heimildarþáttaröð í undirbúningi. Að þessu sinni á að varpa ljósi á starf hennar að góðgerðarmálum og hvað hún gerði í upphafi annars kjörtímabils Donald Trump.

Euronews skýrir frá þessu og segir að aðalráðgjafi Melania hafi skýrt frá þessu í samtali við Real America‘s Voice. „Við gerum nýja heimildarþáttaröð, sem er allt öðruvísi, alveg ný upplifun eingöngu á Amazon Prime,“ sagði Marc Beckman, aðalráðgjafi.

Hann sagði að reiknað sé með að þáttaröðin verði tekin til sýninga í haust og að áhorfendur megi eiga von á að sjá áður óséðar hliðar á forsetafrúnni. Melania hefur ekki tjáð sig um þetta sjálf.

Það kemur eflaust mörgum á óvart að Amazon ætli aftur að veðja á Trump-fjölskylduna, sérstaklega í ljósi heimildarmyndarinnar um Melania. Hún kostaði 75 milljónir dollara í framleiðslu en tekjurnar voru aðeins 16,6 milljónir dollara á heimsvísu. 35 milljónir dollara fóru í markaðssetningu myndarinnar en 40 milljónir runnu beint til framleiðslufyrirtækis Melania.

Samkvæmt upplýsingum frá bandarískum yfirvöldum þá runnu 28 milljónir, af 40 milljónunum, beint í vasa Melania.

Það var ekki nóg með að fáir hafi séð heimildarmyndina, gagnrýnendur rökkuðu hana niður.

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