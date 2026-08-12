Það þarf meira til að stoppa Melania – Nú gerir hún þetta aftur

Það má segja að Melania Trump, forsetafrú Bandaríkjanna, gefist ekki auðveldlega upp. Síðasta heimildarmynd hennar var skelfileg flopp og sætti harðri pólitískri gagnrýni. Nú tekst hún á við nýtt sjónvarpsverkefni í samvinnu við Amazon Prime.
Þrátt fyrir vægast sagt slæmar móttökur á síðustu heimildarmynd hennar, sem fjallaði um hana sjálfa, þá er ný heimildarþáttaröð í undirbúningi. Að þessu sinni á að varpa ljósi á starf hennar að góðgerðarmálum og hvað hún gerði í upphafi annars kjörtímabils Donald Trump.
Euronews skýrir frá þessu og segir að aðalráðgjafi Melania hafi skýrt frá þessu í samtali við Real America‘s Voice. „Við gerum nýja heimildarþáttaröð, sem er allt öðruvísi, alveg ný upplifun eingöngu á Amazon Prime,“ sagði Marc Beckman, aðalráðgjafi.
Hann sagði að reiknað sé með að þáttaröðin verði tekin til sýninga í haust og að áhorfendur megi eiga von á að sjá áður óséðar hliðar á forsetafrúnni. Melania hefur ekki tjáð sig um þetta sjálf.
Það kemur eflaust mörgum á óvart að Amazon ætli aftur að veðja á Trump-fjölskylduna, sérstaklega í ljósi heimildarmyndarinnar um Melania. Hún kostaði 75 milljónir dollara í framleiðslu en tekjurnar voru aðeins 16,6 milljónir dollara á heimsvísu. 35 milljónir dollara fóru í markaðssetningu myndarinnar en 40 milljónir runnu beint til framleiðslufyrirtækis Melania.
Samkvæmt upplýsingum frá bandarískum yfirvöldum þá runnu 28 milljónir, af 40 milljónunum, beint í vasa Melania.
Það var ekki nóg með að fáir hafi séð heimildarmyndina, gagnrýnendur rökkuðu hana niður.