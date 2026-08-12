Texti í dagbók afhjúpar hvað Obama sagði um Trump

Á meðan heimsfaraldur kórónuveirunnar herjaði á heimsbyggðina kraumaði reiðin í bakgrunninum. Skrif í dagbók varpa nú ljósi á áður óþekkt uppgjör tveggja forseta, þeirra Barack Obama og Donald Trump.
Það er svo sem ekkert leyndarmál að þeir hafa ekki gert mikið af því að skiptast á hlýju augnaráði en nú er komið í ljós hversu ískalt samband þeirra var í raun.
Í yfirheyrslu fyrir bandarískri þingnefnd nýlega, sem var stýrt af Repúblikananum Randy Paul, yfir Anthony Fauci, sem var ráðgjafi bæði Obama og Trump, var rætt um dagbókarskrif Fauci og trúnaðarsímtal sem hann átti við Obama. Daily Kos skýrir frá þessu.
Í samtalinu ræddu þeir um Donald Trump og ekki síst son hans, Donald Trump Jr., sem hafði vakið mikla athygli á þessum tíma fyrir að selja hettupeysur og stuttermaboli með fölskum og ógeðfelldum ásökunum um að Fauci dræbi hvolpa við rannsóknir á sjúkdómum.
Obama reiddist þessu að sögn mjög og æsti sig mikið í símtalinu og hélt ekki aftur af sér þegar hann lýsti Trump yngri: „Obama sagði að Donald Trump yngri sé „helvítis hálfviti“,“ skrifaði Fauci í dagbókina sína.
Hann bætti síðan við að Obama hafi mjög fljótt beðist afsökunar á orðavali sínu en það hafi ekki haldið aftur af honum við að gagnrýna Trump eldri sem hann sagði vonlausan fávita og sjúklegan lygara. Hann lýsti einnig yfir vonbrigðum sínum með að engir hófsamir Repúblikanar hefðu hugrekki til að taka afstöðu og gagnrýna hatrammar árásir á Fauci.
Yfirheyrslan yfir Fauci er liður í tilraunum Repúblikana til að gera Fauci að stóra skúrkinum í því sem viðkemur viðbrögðum við heimsfaraldri kórónuveirunnar. Markmiðið virðist aðallega vera að reyna að fá almenning til að gleyma vægast sagt umdeildum ummælum Trump á tímum heimsfaraldursins, meðal annars ummælum hans um að fólk gæti sprautað sótthreinsiefni í líkamann eða notað sólarljós til að drepa kórónuveiruna.