Sorphirðumenn fundu lottómiða með 1 milljóna evru vinningi

Ítalskur lottóvinningshafi getur með sanni sagt að hann hafi unnið stóra vinninginn ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Lottómiði, sem hann keypti í litlum ítölskum bæ, færði honum vinning upp á eina milljón evra. En áður en hann gat leyst vinninginn út þurftu hann, og lottómiðinn, að ganga í gegnum miklar hremmingar.
BBC skýrir frá þessu og segir að fyrir mistök hafi miðinn verið settur í ruslið sem var síðan sótt af sorpbílnum og ekið með það að sorphaugunum.
Málið hófst þegar maðurinn keypti sér lottómiða í verslun í bænum Bitonto og valdi venjulegu tölurnar sínar, 2, 4, 8, 10 og 51.
Þegar hann fékk að vita að „ekki væri hægt að borga“ lottómiðann út henti hann honum. Þetta sagði forstjóri SANB sorphreinsunarfyrirtækisins í samtali við Ansa fréttastofuna.
Þegar miðakaupandinn kom heim sagði fjölskylda hans honum að venjulega talnaröðin hans hefði verið dregin út. Þá áttaði hann sig á mistökunum og öll fjölskyldan flýtti sér aftur í verslunina.
Þá var ekki bara búið að tæma ruslafötuna, bíll frá SANB var búinn að sækja það.
Hófst þá stór björgunaraðgerð þar sem tókst að finna út hvaða sorpbíll hafði tekið ruslið. Honum var ekið á öruggt svæði þar sem hann var tæmdur. Síðan eyddu sorphirðumennirnir tveimur dögum í að „finna lítinn pappírsmiða í ruslafjalli“.
Fyrir algjöra heppni fundu þeir miðann.
Miðaeigandinn þarf að greiða kostnaðinn við leitina að miðanum en samt sem áður getur hann glaðst yfir að fá meirihlutann af vinningnum.