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Pressan

Rannsókn sýnir að þetta mataræði getur haft jákvæð áhrif á kynlífið

Pressan
Laugardaginn 15. ágúst 2026 21:30

Margir velja að fylgja ákveðnu mataræði til að léttast eða til að lifa heilbrigðara lífi. En vissir þú að mataræðið getur einnig haft mikil áhrif á gæði kynlífsins?

Ný rannsókn varpar ljósi á þetta og niðurstöður hennar eru að það að fylgja hinu svokallaða miðjarðarhafsmataræði getur hresst mjög upp á kynlífið.

Miðjarðarhafsmataræðinu hefur lengi verið hrósað fyrir hversu heilsusamlegt það er. Það er til dæmis vel þekkt að fólk, sem fylgir þessu mataræði, á lengra líf fyrir höndum en aðrir. Þess utan á það síður á hættu að fá hjarta- og æðasjúkdóma og mataræðið getur einnig dregið mikið úr einkennum sykursýki.

Miðjarðarhafsmataræðið er ríkjandi í löndum á borð við Portúgal, Spán, Frakkland, Ítalíu og Grikklandi en er í sókn víða um heim. Mataræðið samanstendur af einföldum máltíðum með fersku hráefni á borð við:

Mikið af grænmeti og ávöxtum.

Mikið af hnetum, fræjum og belgjurtum.

Ólífuolíu frekar en smjör.

Fiski og kjúklingi.

Grófkornsvörum á borð við heilhveitibrauð, heilhveitipasta og brúnum hrísgrjónum.

Bara smávegis af rauðu kjöti, eggjum og mjólkurvörum.

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