Rannsókn sýnir að þetta mataræði getur haft jákvæð áhrif á kynlífið

Margir velja að fylgja ákveðnu mataræði til að léttast eða til að lifa heilbrigðara lífi. En vissir þú að mataræðið getur einnig haft mikil áhrif á gæði kynlífsins?
Ný rannsókn varpar ljósi á þetta og niðurstöður hennar eru að það að fylgja hinu svokallaða miðjarðarhafsmataræði getur hresst mjög upp á kynlífið.
Miðjarðarhafsmataræðinu hefur lengi verið hrósað fyrir hversu heilsusamlegt það er. Það er til dæmis vel þekkt að fólk, sem fylgir þessu mataræði, á lengra líf fyrir höndum en aðrir. Þess utan á það síður á hættu að fá hjarta- og æðasjúkdóma og mataræðið getur einnig dregið mikið úr einkennum sykursýki.
Miðjarðarhafsmataræðið er ríkjandi í löndum á borð við Portúgal, Spán, Frakkland, Ítalíu og Grikklandi en er í sókn víða um heim. Mataræðið samanstendur af einföldum máltíðum með fersku hráefni á borð við:
Mikið af grænmeti og ávöxtum.
Mikið af hnetum, fræjum og belgjurtum.
Ólífuolíu frekar en smjör.
Fiski og kjúklingi.
Grófkornsvörum á borð við heilhveitibrauð, heilhveitipasta og brúnum hrísgrjónum.
Bara smávegis af rauðu kjöti, eggjum og mjólkurvörum.