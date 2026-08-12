Hjartalæknir segir að mörgum körlum yfirsjáist þessi hættumerki

Margir karlmenn þekkja þetta. Þreytan verður sífellt meiri, úthaldið aðeins minna og svefninn er ekki jafn góður og áður. Oft er skýringin fundin með því að vísa til aldursins eða annríkis hversdagsins.
Jeremy London, hjartaskurðlæknir, segir að sumar af þessum breytingum geti verið merki sem líkaminn sendir löngu áður en alvarleg heilsufarsvandamál gera vart við sig. LADbible skýrir frá þessu.
Hann sagði að önnur merki um heilsufarsvanda geti verið minnkandi testósterónmagn, það geti minnkað meira en hægt sé að skýra með eðlilegu öldrunarferli. Þetta tengist oft of lítilli hreyfingu, lélegum svefni og meiri magafitu.
Hann benti einnig á að hjartasjúkdómar koma oftar fyrr upp hjá körlum en konum og því sé mjög mikilvægt að huga að forvörnum á fertugs- og fimmtugsaldri.
Annað merki, sem körlum yfirsést oft, er risvandi. Það er ekki bara merki um vanda í ástarlífinu heldur getur það einnig verið merki um vanda í æðakerfinu.
Kæfisvefn er líka á lista hans. Háar hrotur, svefntruflanir og sífelld þreyta geta valdið álagi á hjartað og aukið líkurnar á of háum blóðþrýstingi og hjartsláttartruflunum.
Skilaboðin frá honum eru einföld: Það á ekki alltaf að hunsa einkenni sem virðast smávægileg. Þeim mun fyrr sem vandinn uppgötvast, þeim mun meiri líkur eru á að hægt sé að fyrirbyggja alvarlega sjúkdóma síðar á lífsleiðinni.