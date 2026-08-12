Gervigreindarfyrirtæki kaupa og eyðileggja milljónir sjaldgæfra bóka

Fyrirtæki, sem vinna að þróun gervigreindar, kaupa milljónir sjaldgæfra bóka og eyðileggja þær. Þau notast við milliliði sem kaupa þúsundir titla í einu. Með þessu forðast fyrirtækin að nöfn þeirra komist í hámæli.
Futurism skýrir frá þessu og segir að bækurnar séu síðan settar í skurðarvél sem fjarlægi kápuna og bakið og síðan sé síðunum rennt í gegnum iðnaðarskanna á miklum hraða. Pappírnum er síðan hent.
Bandarískur alríkisdómari komst að þeirri niðurstöðu síðasta sumar að þessi aðferð falli undir „sanngjarna notkun“ ef bækurnar hafi verið keyptar og vísaði þar til bandarískra höfundarréttarlaga.
Fyrirtækin hafa mestan áhuga á bókum gefnum út fyrir 2022 en þá byrjuðu bottar fyrir alvöru að fylla Internetið af gervigreindartexta.
Bóksalar hafa ekki haft margar vísbendingar til að fylgja eftir en magn seldra bóka hefur vakið grunsemdir. Lítil bókabúð, sem seldi venjulega um 20 bækur á góðri viku, hefur selt mörg hundruð á viku síðan í apríl að sögn Dallas Express.
Fornbókasalar í Hollandi, Þýskalandi, Sviss og Spáni hafa skýrt frá stórum pöntunum á ákveðnum titlum.