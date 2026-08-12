Einkaþjálfari segir að þessir fjórir hlutir fyrir klukkan 9 geti bætt heilsuna og lífsgæðin

Langar þig til að finnast þú heilbrigðari og orkumeiri dags daglega? Langar þig einnig til að geta setið við skrifborðið og fundið til ákveðinnar ánægju? Þá getur verið góð hugmynd að byrja daginn með nokkrum einföldum venjum sem hafa góð áhrif á heilsufarið.
Að bíða þar til seint á daginn eða kvöldin með að borða næringarríka máltíð eða hreyfa þig veitir fjölda tækifæra til að aflýsa þessu eða fresta. En ef þú byrjar daginn með góðum venjum, þá ertu um leið að fjárfesta í heilbrigði þínu áður en annríki dagsins hefst.
„Sigraðu morguninn og þú sigrar daginn. Ef þú byrjar daginn vel, þá eru líkurnar á góðum degi miklu meiri,“ sagði Dan Lawrence, einkaþjálfari, að sögn The Independent. Hann hefur þjálfað allt frá íþróttafólki í fremstu röð til fólks í toppstöðum í atvinnulífinu.
„Þú þarft ekki að snúa lífinu á hvolf og lifa á kjúklingi og spergilkáli á meðan þú æfir sex sinnum í viku. Ef þú hreyfir þig bara aðeins meira og fylgir einföldu kerfi með góðum daglegum venjum, þá skaltu gefa því fjórar vikur og þú sérð mun,“ sagði hann.
Hann tiltók síðan fjórar góðar morgunvenjur.
Hreyfðu þig í 10 mínútur – „Margir byrja daginn með þann ásetning að hreyfa sig klukkan 19 en líkurnar á að það gerist minnka með hverri klukkustund. Flestir eiga annríkt í vinnunni, að redda málunum og takast á við ófyrirséða hluti, þess vegna tel ég að morgunhreyfing sé besta lausnin fyrir alla,“ sagði hann.
Prófaðu stutt hreyfingaprógramm – Ef þú kýst að byrja daginn rólega, þá getur þú gert rólegar hreyfingaæfingar. Lawrence sagði þetta geta aukið blóðflæðið, smurt liðina og virkjað vöðvana og um leið batni súrefnisflæðið til heilans en það bætir einbeitinguna og eykur orku.
Farðu út – Hann ráðleggur fólki einnig að vera úti í að minnsta kosti fimm mínútur skömmu eftir að það vaknar. Það bætir dægurrytmann og svefngæðin að hans sögn.
Fylltu á vatnstankinn – Vatn er mikilvægt og Lawrence sagði að það hafi mikil áhrif að drekka 500 til 750 ml af vatni innan 30 mínútna eftir að maður vaknar. Hann ráðleggur fólki, sem er mjög aktíft, að bæta efnum á borð við kalíum, magnesíum og kalsíum, út í vatnið.