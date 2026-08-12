Dæmdur raðmorðingi gæti haft 120 mannslíf til viðbótar á samviskunni

Þegar öryggi og umönnun á sjúkrahúsi breytist í beina lífshættu, þá er engin furða að traustið á heilbrigðiskerfinu eigi undir högg að sækja.
Hryllilegt mál frá Þýskalandi hefur nú tekið hryllilega beygju í kjölfar þess að lögreglan kafaði enn dýpra í fortíðina.
Karlkyns hjúkrunarfræðingur afplánar nú ævilangan fangelsisdóm fyrir 10 morð og 27 morðtilraunir. Lögreglan er að rannsaka mál hans enn betur en áður því grunur leikur á að hann hafi myrt rúmlega 120 til viðbótar þeim 10 sem hann hefur nú þegar verið dæmdur fyrir. Ziarul Romanesec skýrir frá þessu.
Ákveðið hefur verið að grafa 46 lík upp í Aachen og Köln til að réttarmeinafræðingar geti rannsakað þau.
Hjúkrunarfræðingurinn var dæmdur í ævilangt fangelsi í nóvember 2025 fyrir að hafa gefið sjúklingum sínum banvæna skammta af róandi lyfjum og verkjalyfjum á næturvöktum sem hann gekk í Wurselen.
Nýjar vísbendingar benda til að maðurinn hafi stundað þessa óhugnanlegu iðju í mörg ár áður en hann myrti fólkið sem hann var sakfelldur fyrir að hafa myrt.
Rannsókn málsins hefur að sögn miðað svo vel að saksóknarar eru nú þegar farnir að undirbúa nýja ákæru.