Það er hægt að sólbrenna á skýjuðum degi

Margir tengja hættuna á sólbruna við háan hita og mikla sól. En eftir því sem bresku krabbameinssamtökin, Cancer Research UK, segja þá geta geislar sólarinnar skaðað húðina frá miðjum mars fram í miðjan október, einnig þegar það er skýjað.
Samtökin segja að rúmlega 90% af sólargeislunum geti komist í gegnum skýin. The Sun skýrir frá þessu og segir að góð þumalputtaregla sé að kíkja á skuggann sinn. Ef hann er styttri en maður sjálfur, þá eru sólargeislarnir oftast sterkastir.
Breska heilbrigðiskerfið mælir með því að fólk noti sólarvörn númer 30 að minnsta kosti. Það á að setja sólarvörnina á alla þá húð sem er ekki hulin af fatnaði og það þarf að setja meiri sólarvörn á sig eftir að farið er í vatn eða ef maður svitnar mjög mikið.