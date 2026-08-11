Svíar senda fanga til afplánunar erlendis

Nú í ágúst verður byrjað að flytja fanga úr sænskum fangelsum til Eistlands þar sem þeir munu afplána dóma sína. Reiknað er með að fyrir lok júlí 2027 verði búið að flytja 600 fanga til Eistlands.
Sænska ríkissjónvarpið skýrir frá þessu og hefur eftir talsmanni sænsku fangelsismálastofnunarinnar að 30 fangar verði fluttir til Eistlands í þessum mánuði. Fangarnir verða fluttir í þremur ferðum og vistaðir í fangelsi í Tartu sem er næst stærsta borg Eistlands.
Talsmaðurinn vildi ekki skýra frá hvaða brot fangarnir voru dæmdir fyrir en sagði að þeir séu allir á öryggisstigi tvö en stigin eru þrjú. Þeir eru því allir á næst hæsta öryggisstigi.
Þetta er í fyrsta sinn sem Svíar flytja fanga til afplánunar í öðru landi. Ástæðan fyrir þessu er að það skorti rými í sænskum fangelsum.