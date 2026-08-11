Skoskir ferðamenn gripnir með 105 kíló af fíkniefnum

Kærustupar frá Skotlandi hefur setið í gæsluvarðhaldi í Ástralíu síðan í lok júní þegar það var handtekið með 105 kíló af fíkniefnum.
Hin handteknu heita Demi McDaid, 23 ára tveggja barna móðir, og unnusti hennar, hinn þrítugi Jack Farrelly.
Lögreglunni barst ábending um að parið hegðaði sér grunsamlega og því fóru lögreglumenn og ræddu við það í orlofsíbúð í Artarmon. Lögreglan fann tvö kíló af ketamíni í íbúðinni.
Þegar leitað var í bílaleigubíl þeirra fundust 105 kíló af fíkniefnum í skottinu.