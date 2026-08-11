Rúmlega helmingur Bandaríkjamanna lýsir Trump með sama orðinu

Þegar kemur að stjórnmálum breytist skoðun almennings oft hratt og því fær Donald Trump að kenna á þessi misserin. Niðurstaða nýrrar skoðanakönnunar bendir til að Trump standi frammi fyrir sífellt stærri áskorunum nú á öðru kjörtímabili sínu í Hvíta húsinu.
Í könnuninni, sem var gerð af The Economist og YouGov, voru þátttakendurnir spurði hvaða orð þeir myndu nota til að lýsa persónuleika Trump.
Meðal orðanna, sem voru gefin upp sem svarmöguleiki, var orðið „hættulegur“ það sem varð oftast fyrir valinu. 52% sögðust myndu nota þetta orð til að lýsa honum. 19% sögðust ekki myndu nota þetta orð.
„Spilltur“ var það sem var nefnt næst oftast en 49% sögðust velja það orð.
„Rasisti“ var í þriðja sæti en 45% nefndu það og í fjórða sæti var „úr takt við raunveruleikann“ sem 45% nefndu einnig.