Ný brú vekur ótta – Gæti orðið leynileg stríðsleið Pútíns

Stutt er í að ný brú á milli Rússlands og Norður-Kóreu verði tekin í notkun. Þetta verður fyrsta vegtengingin á milli landanna. Opinberlega er sagt að brúin eigi að styrkja viðskipti og ferðamennsku á milli landanna. En margt bendir til að nota eigi brúna til annarra og alvarlegri hluta.
Brúin mun auðvelda flutning á hermönnum, vopnum og búnaði fyrir herinn frá Norður-Kóreu til Rússlands. The Guardian skýrir frá þessu.
Þetta er mat úkraínsku mannréttindasamtakanna Truth Hounds sem hafa rannsakað gervihnattarmyndir og innviðina í kringum brúna.
Brúin liggur yfir Tumen á og liggur samsíða einu járnbrautarlínunni á milli Rússlands og Norður-Kóreu.
Samtökin segja að mun erfiðara sé að fylgjast með flutningabílum með gervihnöttum en járnbrautarlestum. Það er auðveldara að fylgjast með lestarvögnum og þeir geta komið upp um hvað er verið að flytja. En það er hægt að setja nánast hvað sem er í flutningabíla og auðveldara er að leyna því hvað þeir eru að flytja því þeir líta allir næstum eins út.
Brúin getur því orðið leynileg birgðaleið til Rússlands enda vinna löndin náið saman.
Norður-Kórea hefur nú þegar sent skotfæri, flugskeyti og rúmlega 14.000 hermenn til Rússlands. Úkraínumenn telja að um 30.000 hermenn til viðbótar séu á leið til Rússlands.