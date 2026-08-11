Lofaði ókeypis bjór þegar Donald Trump deyr – Nú hefur það afleiðingar

Í heimi þar sem skoðanir eru oft skiptar og tjáningarfrelsið þykir mikilvægt, þá geta ákveðin ummæli haft óvæntar og víðtækar afleiðingar. Þetta á sérstaklega við þegar atvinnurekendur blanda sér í pólitíska umræðu á hátt sem gengur á svig við hefðir og venjur og þolinmæði yfirvalda.
Þessu fékk brugghús eitt, sem lofaði fólki ókeypis bjór þegar Donald Trump deyr, að kynnast.
Brugghúsið er í Wisconsin í Bandaríkjunum. Í kjölfar loforðsins um ókeypis bjór þegar Trump deyr, ákváðu skattyfirvöld að afturkalla leyfi þess til að selja áfengi og tók ákvörðunin gildi nú í byrjun ágúst.
Málið vekur spurningar um mörk tjáningarfrelsis atvinnurekenda og hugsanlegar afleiðingar ummæla þeirra fyrir reksturinn.
Ákvörðunin um leyfissviptinguna gerir að verkum að hætta er á að eigandi brugghússins, Kirk Bangstad, neyðist til að loka brugghúsinu.
Ástæðan fyrir leyfissviptingunni er flókið samspil stjórnunarlegra mistaka og ummæla, sem teljast pólitísk og öfgafull, að sögn Fox News.
Fyrr í sumar lögðu yfirvöld hald á sendingu af dósabjór sem hafði verið fluttur inn til Bandaríkjanna án nauðsynlegra leyfa og greiðslu gjalda.
Endurtekin hvatning brugghússins til ofbeldis gegn Trump hefur vakið mikla athygli og reiði. Brugghúsið hefur ítrekað auglýst að það muni bjóða upp á ókeypis bjór daginn sem Trump deyr og hefur meira að segja tjáð sig um morðtilraunirnar við hann.
Málið allt hefur haft mikil fjárhagsleg áhrif á eigandann því lögfræðikostnaðurinn hleypur á tugum milljóna nú þegar.
Kirk Bangstad ætlar þó ekki að gefast upp og segist halda baráttunni áfram.