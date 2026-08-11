Of lítill svefn getur haft slæm áhrif á mittismálið að mati sérfræðinga

Niðurstöður nýrrar rannsóknar benda til að ósköp venjulegur skortur á hvíld á nóttunni getur valdið því að mittismálið þenst miklu hraðar út en áður var talið.
Vísindamenn við Columbia University Irving Medical Center rannsökuðu áhrif of lítillar hvíldar á fólk og náði rannsóknin yfir sex vikur.
New York Post segir að niðurstöðurnar sýni að fullorðnir, sem styttu nætursvefninn um 90 mínútur, þyngdust að meðaltali um hálft kíló í samanburði við tímabil þar sem þeir sváfu nógu mikið. New York Post skýrir frá þessu.
Mittismál þátttakendanna jókst og þeir eyddu meiri tíma sitjandi þrátt fyrir að þeir eyddu sama tíma í líkamsrækt.
Læknar benda á að langvarandi skortur á svefni skaði getu líkamans til að hafa stjórn á efnaskiptunum og að konur á breytingaskeiðinu séu í sérstakri hættu varðandi þessa heilsufarslega hættulegu blöndu.
Sérfræðingar segja að það eigi að líta á hvíld sem afgerandi merki um heilbrigði, svipað og litið er á mataræði og hreyfingu.
Mælt er með að fólk sofi sjö til níu klukkustundir samfellt á hverri nóttu til að tryggja heilbrigð efnaskipti og þar með til að hafa stjórn á þyngdinni.