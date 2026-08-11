Kveddu köngulærnar að eilífu – Einfalt ráð til að halda þeim fjarri heimilinu

Þegar það hlýnar á sumrin byrja margir að lofta meira út. Samhliða því að ferskt loft streymir inn virðist heimilið einhvern veginn vera léttara.
Um leið og hitinn hækkar, þá vaknar lífið utanhúss einnig. Það hefur oft í för með sér að litlir óboðnir gestir leggja leið sína inn á heimilið. Þess vegna eru margir sem leita leiða til að halda köngulóm og öðrum litlum dýrum úti.
Þegar kemur að því að nota eitthvað sem ekki inniheldur hættuleg efni, þá er ein aðferð nefnd aftur og aftur. Það þarf ekki fullkominn útbúnað eða dýrar vörur til að nota hana. Hún byggist á plöntum sem margir þekkja úr garðinum eða eldhúsinu. Positivr skýrir frá þessu.
Þrjár plöntur skera sig úr
Þrjár plöntur skera sig sérstaklega úr þegar kemur að því að halda köngulóm fjarri.
Lavandel er ein þeirra. Lyktin fer vel í okkur fólkið en hræðir köngulær því þær bregðast illa við sterkri lykt.
Mynta hefur svipuð áhrif. Lyktin frá blöðunum dreifist um loftið og myndar nánast ósýnilegan vegg. Þetta gerir að verkum að litlum dýrum finnst óþægilegt að fara þar um.
Basilikum er síðasta plantan sem er nefnd til sögunnar. Lyktin hefur einnig fælandi áhrif.
Þessar þrjár plöntur mynda umhverfi sem mörg lítil dýr, þar á meðal köngulær, vilja halda sig fjarri.
Staðsetning plantnanna er mikilvæg ef áhrifanna á að gæta allt sumarið. Ef þú setur allar saman í gluggakistu, þá ertu komin með praktíska lausn og grænt og huggulegt umhverfi á heimilinu.