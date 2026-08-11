Hver tók stúlkurnar tvær?

Ímyndaðu þér að þú sért í grunnskóla og tveir af bestu vinum þínum hverfa með nokkurra vikna millibili. Síðan tekurðu eftir því að pabbi þinn er að grafa holur í garðinum og hella steypu í þær.
Ashley Pond, 12 ára, og Miranda Gaddis, 13 ára, bjuggu í sömu blokkarlengjunni í Oregon City árið 2001. Þær gengu báðar í Gardiner Middle School og æfðu dans saman.
Þær áttu einnig sömu nánu vinkonuna, Mallori Weaver. Faðir hennar var hinn 38 ára gamli Ward Weaver III. Stúlkurnar voru mikið saman og voru oft heima hjá Weaver-fjölskyldunni sem bjó á South Beavercreek Road.
Ward var ekki dularfullur ókunnugur maður sem læddist um. Hann var faðir vinkonu Ashley og Miranda. Þær þekktu hann og höfðu enga ástæðu til að vantreysta honum.
En traustið hvarf í ágúst 2001.
Ashley sagði fullorðnum að þegar hún var heima hjá Weaver-fjölskyldunni hafi Ward reynt að misnota hana kynferðislega. Lögreglunni var tilkynnt um þetta en rannsóknin endaði í blindgötu og engin ákæra var gefin út. Ashley byrjaði að vara aðrar stúlkur í skólanum við Weaver og hvatti þær til að halda sig fjarri Ward.
Fimm mánuðum síðar hvarf hún.
Að morgni 9. janúar 2002 fór Ashley að heiman og gekk í áttinni að stoppistöð skólabílsins. Hún var sein fyrir en hún hefði átt að ná þessu því stoppistöðin var aðeins í nokkurra mínútna göngufjarlægð. En Ashley náði ekki skólabílnum.
Skólataskan hennar fannst síðar nærri blokkarlengjunni en engin ummerki voru eftir Ashley. Hún hafði aldrei stungið af að heiman en samt sem áður veltu sumir fyrir sér hvort hún hefði látið sig hverfa af fúsum og frjálsum vilja.
Miranda tók þátt í leitinni að Ashley og öðrum aðgerðum til að reyna að fá hana heim. Danshópur stúlknanna skipulagði fjáröflunarsamkomu þann 23. mars til að hjálpa til við leitina.
En nákvæmalega fimmtíu dögum eftir að Ashley hvarf, hvarf Miranda.
Að morgni 8. mars 2002 var Miranda að hafa sig til fyrir skólann. Móðir hennar og yngri systir voru heima. Um klukkan 8 fór móðir hennar í vinnuna og Miranda bjóst til að ganga út á sömu stoppistöð skólabílsins og Ashley hafði stefnt að.
Miranda skilaði sér aldrei í skólann.
Úlpan hennar var enn heima hjá henni, það var kveikt á sjónvarpinu og útidyrnar voru ólæstar. Það var eins og hún hefði bara ætlað að bregða sér frá í örskamma stund.
Lögreglan byrjaði að rannsaka fólk sem tengdist báðum stúlkunum. Ward Weaver vakti þá strax athygli. Báðar stúlkurnar þekktu dóttur hans, báðar höfðu oft verið heima hjá honum og Ashley hafði sakað hann um kynferðisofbeldi nokkrum mánuðum áður en hún hvarf.
Ward forðaðist heldur ekki sviðsljósið. Hann ræddi við fréttamenn, sagði að hann væri grunaður í málinu og kom fram í sjónvarpi. Í einu viðtalinu stóð hann á nýrri steypu í garðinum sínum og sagði að hún væri undirstaða heits potts sem hann ætlaði að setja upp.
Ashely Pond var undir steypunni.
Sjálfboðaliðar leituðu að stúlkunum mánuðum saman og fjölskyldur þeirra vonuðust eftir að fá einhver svör. Weaver bjó enn í húsinu þar sem báðar stúlkurnar voru grafnar í garðinum.
Þann 13. ágúst 2002 komst rannsóknin á skrið. Þá hringdi Francis Weaver, fullorðinn sonur Ward, og sagði að faðir hans hefði ráðist á og nauðgað 19 ára unnustu Francis. Hann sagði einnig að Ward hefði játað að hafa myrt Ashley og Miranda og að hann væri að íhuga að flýja til Mexíkó.
Ward var handtekinn þegar í stað.
Ellefu dögum síðar byrjaði alríkislögreglan FBI að leita á heimili hans og í garðinum.
Í geymsluskúr fundu lögreglumenn líkamsleifar Miranda í stórum pappakassa.
Daginn eftir brutu lögreglumenn steypuna í garðinum upp. Undir henni fundu þeir stóra tunnu með líkamsleifum Ashley.
Staðurinn fyrir heita pottinn, sem Ward hafði rætt um við fréttamenn, var í raun gröf Ashley.
Þegar málið var tekið fyrir dóm 2004, játaði Ward að hafa myrt Ashley og Miranda og reyndi ekki að þræta fyrir önnur ákæruefni, til dæmis að hann hefði gerst sekur um nauðgun, tilraun til nauðgunar, kynferðisofbeldi og ósæmilega meðferð á líki. Til að sleppa við dauðadóm tók hann boði um að vera dæmdur í tvöfalt lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn.