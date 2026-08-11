11 ára stúlka ól barn – Foreldrarnir dæmdir fyrir ofbeldi

11 ára stúlka í Muskogee í Bandaríkjunum hefur gengið í gegnum óhugnanlega martröð um langa hríð. Allt hófst þetta þegar farið hennar misnotaði hana kynferðislega. Í ágúst á síðasta ári eignaðist hún síðan barn í kjölfar misnotkunarinnar.
Hún fékk ekki læknisaðstoð þegar barnið kom í heiminn að sögn The Independent.
Dómari í Oklahoma dæmdi móður stúlkunnar, hina 34 ára Cherie Walker, nýlega í ævilangt fangelsi fyrir alvarlega vanrækslu og fyrir að hafa beitt stúlkuna kynferðislegu ofbeldi.
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Cherie Walker.
Faðir hennar, hinn 35 ára Dustin Walker, játaði fyrr á árinu að hafa misnotað dóttur sína kynferðislega og að hafa gerst sekur um alvarlega vanrækslu í uppeldi hennar. Enn á eftir að rétta yfir honum.