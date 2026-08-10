Vann milljónir í lottói – Fékk ekki að leysa vinninginn út og það var eiginmanninum að kenna

Þegar 79 ára spænsk kona fór með lottómiða, sem hún vann sem nemur fimm milljónum króna á, til að fá vinninginn greiddan lenti hún heldur betur á vegg. Lottóið neitaði að greiða henni vinninginn og var það látnum eiginmanni hennar að kenna.
Þegar konan reyndi að fá vinninginn greiddan út fékk hún að vita hjá starfsfólki lottósins að eiginmaður hennar hafði skráð hana á lista yfir þá sem ekki mega spila í lottói eða öðrum getraunaleikjum og fjárhættuspilum. Þetta gerði hann fyrir 13 árum og lét hana ekki vita.
Í ljós kom að maðurinn hafði falsað nafn hennar á skjöl sem þurfti að skila inn vegna skráningarinnar. Hann hafði einnig skrifað bréf, til stofnunarinnar sem sér um fyrrgreinda skrá, þar sem sagði að konan glímdi við alvarlega spilafíkn.
Mirror segir að konan sé nú að reyna að fá nafn sitt fjarlægt af þessari skrá.
Dóttir hennar telur að faðir hennar hafi gert þetta af því að hann var ósáttur við hversu oft eiginkona sótti bingó.
„Pabbi minn var hörmulegur eiginmaður. Hann var með mjög karlæga hugsun og líkaði ekki að mamma færi á bingó með vinkonum sínum af því að þá var hann einn heima. Þau rifust heiftarlega um þetta,“ sagði hún.
Mál konunnar er nú rekið fyrir dómi og vonast hún auðvitað til að hafa sigur svo hún geti fengið vinninginn greiddan.