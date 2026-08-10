Krabbameinsrannsakandi segir að þessar fjórar matvörur snerti hún ekki

Áhugi margra á áhrifum mataræðis og lífsstíls á heilsufarið virðist fara vaxandi. Um leið eykst athyglin á sjúkdómum á borð við krabbamein en vísindamenn reyna enn að skilja hvaða þættir geta aukið líkurnar á að fólk fái krabbamein.
Þrátt fyrir að það séu ekki til einstakar matvörur, sem geta einar og sér, skýrt af hverju krabbamein fer af stað, þá benda rannsóknir til að ákveðnar drykkjar- og matarvenjur geti leikið hlutverk varðandi líkurnar á að fá krabbamein.
Sasha Bondarenko, sem starfar við rannsóknir á krabbameini með áherslu á hvað gerist í DNA krabbameinsfruma, segir að ákveðnar drykkjarvörur og matvæli forðist hún eins og heitan eldinn.
LADbible skýrir frá þessu og segir að efst á listanum séu unnar kjötvörur á borð við beikon, pylsur, álegg og reykt kjöt. Bondarenko segir að rannsóknir hafi sýnt fram á tengsl á milli mikillar neyslu á unnum kjötvörum og aukinnar hættu á ristilkrabbameini.
Hún forðast áfengi því það er að hennar sögn tengt að minnsta kosti sjö krabbameinstegundum, til dæmis brjósta-, lifrar-, munn-, háls- og vélindakrabbameini. Hún sagði einnig að það skipti engu máli hvort áfengið sé dýrt rauðvín eða ódýr spíri.
Hún forðast einnig mjög brenndan mat, sérstaklega kjöt, sem er eldaður við háan hita. Þegar kjöt brennur geta efni myndast sem geta skaðað DNA.
Að lokum nefndi hún dökkar franskar kartöflur, kartöfluflögur, brunnið brauð og mjög brúnaðar kartöflur en allt þetta inniheldur sterkju.