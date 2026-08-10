Hinn fullkomni blundur er 20 mínútur – Þetta gerist ef þú sefur lengur

Eftirmiðdagsblundur, undir 30 mínútum, bætir hugræna frammistöðu og dregur úr þreytu. En ef blundurinn varir lengur en í eina klukkustund, þá fer ávinningurinn þverrandi.
Þetta er niðurstaða nýrrar yfirferðar á fyrri rannsóknum. Yfirferðin var birt í Public Health Reviews. Hún fólst í yfirferð á 16 fyrri rannsóknum.
Höfundar yfirferðarinnar segja að blundar, undir klukkustund, hámarki hugrænan ávinning og dragi úr þreytu og haldi niðri hættunni á krónískum sjúkdómum og ótímabærum dauða.
Í rannsókn, sem var birt í tímaritinu Sleep, kemur fram að ef blundurinn er lengri en klukkutími, þá aukast líkurnar á hjarta- og æðasjúkdómum. Sama mynstur kom fram í nýju yfirferðinni. Blundar, lengri en klukkutími, reyndust auka líkurnar á hjartasjúkdómum um 30%, einnig jókst hættan á blóðtappa og of háum blóðþrýstingi.
Tímasetning blundsins skiptir einnig máli. Ef blundurinn er tekinn á milli klukkan 12.30 og 16.50, oftast um klukkan 14, eftir eðlilegan nætursvefn, þá batnar hugræna starfsemin. Ef blundurinn er tekinn síðar um daginn er hætta á að hann trufli nætursvefninn.